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Темна сторона сонця: чому ультрафіолет небезпечний для імунітету

Темна сторона сонця: чому ультрафіолет небезпечний для імунітету
12:50 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com
Відзначається, що під впливом сонця може зрости ризик захворювання на вірусні, бактеріальні та інші інфекції.

Ультрафіолет дійсно допомагає при нежиті під час застуди. Але якщо часто засмагати, слабшає імунітет.

Про це в блозі пише лікар Георгій Сапего.

Але сенс там інший. Віруси, які викликають застуду, живуть в різних клітинах верхніх дихальних шляхів. У тому числі в пазухах навколо носа і в заворотах носових раковин. Ніс зсередини схожий на складний лабіринт. Віруси там залишаться.

Як вважає лікар, якщо посвітити в ніс ультрафіолетом під час нежиті, то нежить зменшується, соплів буде менше, а носове дихання поліпшується. Ця методика не вбиває вірусів, вона просто пригнічує запалення.

Загалом, там все складно. Ультрафіолет може бути корисним і шкідливим одночасно.

Користь - це коли сонечко добре впливає на настрій. Крім того, ультрафіолет з сонячного світла потрібен нам для синтезу вітаміну Д. ультрафіолету лікують псоріаз і купу різних захворювань шкіри.

Ультрафіолетовий опік (еритему) використовують як протизапальний засіб. Багато це пробували в поліклініці, коли їм лікували суглоби або біль в спині. Хто пробував - той назавжди повірив у протизапальний ефект ультрафіолету.

Шкода - рак шкіри.

Побічна дія ліків. Так, якщо приймаєте деякі антибіотики, то на сонці краще не висовуватися. Інакше покриє висипом. Катаракта. Старіння шкіри. Придушення імунітету.

Імунітет

Всі чули, що ультрафіолет проникає в шкіру тільки на частки міліметра. Так як же він дістає до нашого імунітету? Справа в тому, що в шкірі живуть імунні клітини. Вони там тихенько чекають вторгнення зарази.

Якщо ми поріжемо собі палець, то до ушкодженого місця будуть стягуватися спеціальні ремонтні бригади клітин шкіри, які загоюють поріз. Вони закривають дірку, але роблять це не миттєво. Щоб у відкриту дірку всередину організму не заскочила інфекція, природа наділила нашу шкіру спеціальними імунними клітинами. Вони як прикордонники розподілені уздовж шкірного покриву і стежать за порушниками кордону. Якщо хто з'явиться, то вони на нього накинуться і викличуть підкріплення, уточнив Г.Сапего.

Ультрафіолет, який викликає сонячний опік, шпарить цих внутрішніх прикордонників, але не вбиває їх. Імунні клітини в шкірі залишаються злегка приголомшеними, тому в першу чергу зменшується імунітет саме в шкірі. Якщо на шкірі були прищі, то запалення пригнічується, і шкіра стає красивою.

Якби справа закінчувалася тільки шкірою, то великої шкоди від цього не було б. Але там все гірше.

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Дезінформація

Пам'ятайте, що імунні клітини-прикордонники постійно залишаються на зв'язку зі своїм командуванням? Їм це потрібно, щоб по тривозі викликати підкріплення. І ось в стані оглушення вони починають посилати своїм командирам дурні повідомлення. Вся армія імунітету неправильно розуміє ці повідомлення і знижує рівень своєї боєготовності. Імунітет просаживается. Від цього можна захворіти.

Всесвітня організація охорони здоров'я

ВООЗ говорить, що під впливом сонця може зрости ризик захворювання на вірусні, бактеріальні та іншими інфекціями. Так що не засмагати на сонці і не світите на себе ультрафіолетовими лампами. Це шкідливо для імунітету. Якщо вирішили полікуватися, що краще проконсультуйтеся з лікарем.

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