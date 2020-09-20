Багата вітамінами і мінералами: корисні властивості цвітної капусти

Цвітна капуста включається в багато раціонів для лікувального харчування.

При ожирінні вона допомагає набрати достатній обсяг порцій для насичення, і не отримати надлишкової енергії. При захворюваннях шлунково-кишкового тракту, пов'язаних зі зниженою секреторною активністю - скорегувати стан і прискорити травлення. Іноді сік цвітної капусти в народній медицині призначають хворим на гастрит зі зниженою кислотністю шлункового соку, але в звичайній клінічній практиці рецепт не отримав особливого поширення.

При захворюваннях нирок і печінки кольорова капуста включається в раціон у відварному вигляді і забезпечує достатню щільність харчової грудки для якісного травлення. Продукт багатий харчовими волокнами, що й обумовлює його благотворний вплив на кишкову флору, швидкість травлення і роботу видільних систем.

Дозволяється продукт і кардіологічним хворим. Існують відомості про те, що вживання в їжу великої кількості овочів, в тому числі і цвітної капусти, дозволяє знизити рівень «поганого» холестерину. Крім того, кольорова капуста рекомендована гіпертонікам, як овоч, який поліпшує рідинний баланс організму, і забезпечує легкий сечогінний ефект.

Капуста багата вітамінами С, К, містить деяку кількість мінералів. У їжу вживаються не тільки суцвіття, а й зелені листочки, після ошпарювання. Для приготування косметичних масок як нежирну основу використовують пюре з відвареного овоча. Для сухої шкіри до нього додають різні масла, для жирної - лимон, зелень і яєчні білки.