Землю накриє потужна магнітна буря: названа дата

Кінець вересня 2020 року прям "радує" кількістю магнітних бур, так що метеозалежним варто бути напоготові.

Перша в вересні 2020 року магнітна буря прогнозується на 6 вересня. І до, як мінімум 22 вересня, ситуація залишалася спокійною, однак кінець місяця підніс "сюрприз".

Згідно з прогнозом, найбільша активність спостерігатиметься з 25 по 28 вересня, а найсильніша магнітна буря припадає на 27 вересня. Жовтень ж обіцяє бути спокійним і не буде засмучувати нас частими і сильними магнітними бурями.

Реакціями організму на магнітні коливання можуть бути головні болі, безсоння, занепад сил, депресія, скачки тиску і порушення в роботі серцево-судинної системи організму. Однак вчені стверджують, що лише 10% від усього населення земної кулі, чутливі до магнітних бурь.

Якщо Ви належите до метеозалежних, то радимо Вам завчасно запастися ліками від головного болю, обмежити споживання кави і енергетичних напоїв, а від спиртного відмовитися взагалі. Більше пийте чистої води. Не нехтуйте чаями, компотами, трав'яними сумішами, цукром.

Також постарайтеся зменшити кількість поїздок у громадському транспорті. Постарайтеся провести більше часу на свіжому повітрі і менше взаперті.Перейті на Головну сторінку