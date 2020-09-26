Який повинен бути раціон у літніх людей - корисні і заборонені продукти

Коли стукає 50 років - це саме час для свого оздоровлення і максимального продовження життя. Сьогодні перерахуємо для вас корисні і шкідливі продукти харчування для людей старшого віку.

Що обов'язково повинно бути в раціоні

Томати. Помідори, а також томатні сік, паста багаті природним антиоксидантом лікопіном: він захищає шкірні покриви від ушкоджень і уповільнює поява зморшок.

Буряк. Коренеплід заряджає енергією, активізує роботу мозку, підтримує здоров'я серцевого м'яза. Крім того, в ньому є особливі речовини, що розширюють судини і знижують кров'яний тиск.

Зелень. Цінне джерело кальцію, який з віком засвоюється організмом все гірше, а значить потреба в цьому мікроелементі істотно зростає.

Гриби. Після 50-ти жінки стикаються з настанням менопаузи, через що підвищуються ламкість і крихкість кісток. Справитися з цією проблемою можна, включивши в раціон продукти з високим вмістом кальцію і вітаміну D - ними багаті гриби.

Квасоля. Містить рослинну клітковину, з дефіцитом якою стикаються багато людей похилого віку. Регулярне вживання квасолі знижує ризик виникнення хвороб шлунка, цукрового діабету, допомагає боротися з "поганим" холестерином.

Горіхи пекан. Джерело рослинних стеролів, ненасичених жирів, антиоксидантів флавоноїдів - всі ці речовини незамінні для здоров'я серця. Щоб знизити ризик серцевих захворювань, достатньо щодня з'їдати всього парочку цих горішків.

Насіння соняшника. У них багато вітамінів С, Е, які пригнічують вільні радикали, уповільнюють старіння, підтримують молодість і красу шкіри. Головне, не захоплюватися і не клацати їх постійно - можна нашкодити зубам і ясен.

Яйця. Продукт корисний для здоров'я мозку, когнітивних функцій. Крім цього, яйця містять білок, необхідний для підтримки м'язової маси.

Кисломолочні продукти. Теж запобігають втраті м'язової маси в літньому віці. Кефір, сироватка, натуральний йогурт - продукти, які обов'язково повинні бути в раціоні після 50 років.

Виноград. У цих ягодах понад 1600 вітамінів, корисних мікроелементів, що благотворно впливають на головний мозок, серце, судини, зір.

Чорнослив. Дуже корисний для міцності кісток: всього 5-6 сухих або свіжих фруктів щодня будуть корисні для кісткової маси.

Від яких продуктів краще відмовитися

Пакетовані соки, смузі

Через регулярного споживання фруктових соків з пакетів ймовірність розвитку захворювань серця зростає в 1,5 рази. У таких напоях немає клітковини, що нормалізує рівень глюкози в організмі, крім того, вони містять велику кількість цукру. Смузі потрібно вживати тільки домашні: в готових зазвичай багато солі, підсолоджувачів та інших підсилювачів смаку.

Знежирені молочні, кисломолочні продукти

Один з найцінніших і доступних джерел кальцію. Однак без жиру і вітаміну D він практично не засвоюється, тому потрібно віддавати перевагу цілісного молока і похідним від нього.

Кавові напої з підсолоджувачами

У сиропах, які в них додаються, багато штучних компонентів, що підвищують ризик розвитку цукрового діабету, онкології. Крім того, через надлишок цукру чашечка латте, капучино стають занадто калорійними.

м'ясні напівфабрикати

Літнім людям потрібно відмовитися від ковбас, шинки, копченостей та інших продуктів з переробленого м'яса. По-перше, це канцерогени, що провокують розвиток злоякісних утворень в кишечнику. По-друге, в них багато транс-жирів, що згубно впливають на серце, судини, органи шлунково-кишкового тракту.

Батончики зі злаків

Багато хто помилково вважає, що це відмінний варіант для корисного перекусу. Однак на ділі організм отримує величезну порцію цукру, сиропу, шоколадної глазурі - все це загрожує стрибком глюкози в крові.