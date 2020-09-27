Корисний перекус для дітей: що покласти в ланч-бокс школяреві

Популярний український психолог, а також щаслива мама Наталя Холоденко розповіла, що можна покласти дитині в ланч-бокс, і щоб це було не тільки смачно, але і корисно.

В сьогоднішніх карантинних реаліях, коли в більшості шкіл столові перестали працювати, і розраховувати на гарячі обіди не доводиться, батьки на швидку руку починають придумувати, що такого покласти дитині в ланч-бокс. Діти з радістю готові до шоколаду, цукерок і печива, але їх організми потребують іншого. Що насправді стоїть давати дітям з собою в школу, - ділиться досвідом Наталія Холоденко.

8-річний син психолога Наталії Холоденко - Ларіон обожнює їсти овочі. Однак Наталя зізнається: щоб прищепити синові любов до здорового харчування, витратила півроку, і тепер з гордістю може ділитися власними секретами з іншими батьками.

Харчування - дуже серйозна річ, яка впливає не тільки на процес навчання, а й на нервовий стан дитини. Чим більше дитина вживає солодкого, тим агресивніше і тривожніше стає. Тобто ми повинні розуміти, що коли знижуємо кількість вуглеводів, ми автоматично лікуємо нервову систему.

Особливо небезпечні солодощі у вигляді шкільних перекусів. На перерві, коли дитина з'їдає шоколадку, печиво або п'є сік, у нього різко підвищується інсулін, підвищується фізична активність. Але він йде на урок, сідає і не може сконцентруватися, заспокоїтися. Дитина змушений 45 хвилин терпіти потреба рухатися, а потім під кінець уроку засинає, тому що інсулін різко падає і активність дуже знижується. Мозку людини, а тим більше дитини, може вистачити для підвищення активності тих вуглеводів, які знаходяться в овочах і фруктах.

Як зробити корисний перекус, щоб дітям хотілося з'їсти все

Два варених яйця замість бутерброда - це повноцінний білок, це легко носити, легко скласти в контейнер. Треба придумати, що це якась секретна їжа - спецоперація: "Тільки ти таке їж, а інші діти їдять печиво і бутерброди. А ти - спецагент!".

"Ось я, наприклад, даю своєму синові оладки з брокколі, я не роблю виріб з тіста, а додаю кабачки або цукіні, або брокколі - це дуже смачно!" - розповіла Холоденко.

Процес харчування - це окрема наука, яка стає все більш доступною і зрозумілою. Наталя радіє, що ера стурбованих голодними онуками бабусь вже відходить на другий план, і що її син може сам визначити, коли він вже наївся. До того ж, ми живемо в час, коли є багато різних продуктів, що дозволяють готувати корисну, але при цьому смачну їжу. Головне - знайти свій ефективний рецепт.