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П'ятниця, 02.10.2020
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Апетит, як у бика: Беленюк розповів про самопочуття і лікування Covid-19

Апетит, як у бика: Беленюк розповів про самопочуття і лікування Covid-19
13:40 Сьогодні Телеграф
«Спортивний» депутат Жан Беленюк продовжує боротьбу з коронавірусом.

У всьому світі активно «бушує» Covid-19. Україна - не виняток, що не день - «рекорд». Ось, на жаль, кілька днів тому коронавірус підхопив іменитий український спортсмен і народний депутат Жан Беленюк.

Жан завжди відрізняється «спортивним» і непоступливим характером. Завжди «на позитиві», ось і новину про захворювання прийняв спокійно. У своєму Instagram Беленюк розповів про свою недугу і способах лікування.

Головний посил: «Хто, як не борці, поборють коронавірус»?

«Настрій - бойовий!»: Як Беленюк підхопив Covid-19

Настрій - бойовий! Ну, по-перше, здаючи тест, я вже на 99% був упевнений, що я захворів. Тому я, припускаю, де я міг його «підчепити». По-друге, інших об'єктивних причин поганого стану - я припустити не міг. Близько тижня тому, я здавав експрес-тест, на наявность антитіл до Covid-19. Він показав негативний результат, і на той момент я заспокоївся і подумав, що вся загроза позаду. Тому що були якісь побоювання. Уже коли роз'їхалися з тренувальної бази, мені зателефонував тренер і сказав, що потрібно здати тест, так як хлопці, які тренувалися зі мною разом - здали «позитивний» тест.

Вранці в понеділок я поїхав і зробив тест, який також виявився «позитивним». Я ще здав КТ (комп'ютерна томографія. - Авт.) І аналіз крові. Мої легені, слава Богу, в повному порядку.

«Не раджу»: критика української медицини

Не раджу здавати тести в державних установах! Я здав тест в понеділок вранці, а отримав результати - у вівторок ввечері. Занадто багато часу пройшло.

 
 
 
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Буду вести блог, как спортсменам бороть этот недуг

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

«Хочеться полежати»: про симптоми і самопочуття

Температура пару днів трималася в районі 37 градусів, невелика «ломота» в тілі, а під вечір - боліла голова. Зараз нюх у мене не зник. Апетит - як у бика! Але сил, дійсно, не вистачає. Часом хочеться полежати.

«Оксиметр - дуже важлива деталь»: способи лікування Жана

Рекомендації, які дають фахівці: пити, як можна більше води, бажано теплою, а то і гарячої. Тому як вірус не терпить високої температури. Мій постійний друг - термометр. Причому, краще ртутний! Електронний термометр показує некоректно, він занижує температуру. А також у мене є оксиметр, який показує, скільки кисню в крові. Дуже важлива деталь, щоб не прогавити запалення легенів.

Коли можна повернутися до активного життя?

Якщо людина, не дай Бог, починає займатися спортом при Covid-19, то настає різке погіршення. Це відзначають абсолютно всі. Грунт для занять спортом, коли у вас підтвердився Covid-19 - наявність негативного тесту і консультація з лікарем. Ніякі ваші локальні справи не варті вашого здоров'я.

 
 
 
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Пока полёт нормальны,но расслабляться рано!

Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)

Як відомо, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко також заразився коронавірусом. Про свій діагноз він повідомив увечері 1 жовтня.

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Все по темі:

Жан Беленюк, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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