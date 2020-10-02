Апетит, як у бика: Беленюк розповів про самопочуття і лікування Covid-19

У всьому світі активно «бушує» Covid-19. Україна - не виняток, що не день - «рекорд». Ось, на жаль, кілька днів тому коронавірус підхопив іменитий український спортсмен і народний депутат Жан Беленюк.
Жан завжди відрізняється «спортивним» і непоступливим характером. Завжди «на позитиві», ось і новину про захворювання прийняв спокійно. У своєму Instagram Беленюк розповів про свою недугу і способах лікування.
Головний посил: «Хто, як не борці, поборють коронавірус»?
«Настрій - бойовий!»: Як Беленюк підхопив Covid-19
Настрій - бойовий! Ну, по-перше, здаючи тест, я вже на 99% був упевнений, що я захворів. Тому я, припускаю, де я міг його «підчепити». По-друге, інших об'єктивних причин поганого стану - я припустити не міг. Близько тижня тому, я здавав експрес-тест, на наявность антитіл до Covid-19. Він показав негативний результат, і на той момент я заспокоївся і подумав, що вся загроза позаду. Тому що були якісь побоювання. Уже коли роз'їхалися з тренувальної бази, мені зателефонував тренер і сказав, що потрібно здати тест, так як хлопці, які тренувалися зі мною разом - здали «позитивний» тест.
Вранці в понеділок я поїхав і зробив тест, який також виявився «позитивним». Я ще здав КТ (комп'ютерна томографія. - Авт.) І аналіз крові. Мої легені, слава Богу, в повному порядку.
«Не раджу»: критика української медицини
Не раджу здавати тести в державних установах! Я здав тест в понеділок вранці, а отримав результати - у вівторок ввечері. Занадто багато часу пройшло.
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«Хочеться полежати»: про симптоми і самопочуття
Температура пару днів трималася в районі 37 градусів, невелика «ломота» в тілі, а під вечір - боліла голова. Зараз нюх у мене не зник. Апетит - як у бика! Але сил, дійсно, не вистачає. Часом хочеться полежати.
«Оксиметр - дуже важлива деталь»: способи лікування Жана
Рекомендації, які дають фахівці: пити, як можна більше води, бажано теплою, а то і гарячої. Тому як вірус не терпить високої температури. Мій постійний друг - термометр. Причому, краще ртутний! Електронний термометр показує некоректно, він занижує температуру. А також у мене є оксиметр, який показує, скільки кисню в крові. Дуже важлива деталь, щоб не прогавити запалення легенів.
Коли можна повернутися до активного життя?
Якщо людина, не дай Бог, починає займатися спортом при Covid-19, то настає різке погіршення. Це відзначають абсолютно всі. Грунт для занять спортом, коли у вас підтвердився Covid-19 - наявність негативного тесту і консультація з лікарем. Ніякі ваші локальні справи не варті вашого здоров'я.
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Як відомо, голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко також заразився коронавірусом. Про свій діагноз він повідомив увечері 1 жовтня.