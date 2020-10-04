Перебрали з алкоголем: ефективні способи позбутися від похмілля

Зрозуміло, що кращий засіб від похмілля - не пити зовсім. Або вживати в міру. Але це золоте правило часто чомусь забувається.

Одним з найбільш ефективних прийомів в боротьбі з похмільним синдромом лікарі називають вживання звичайної питної негазованої води. Чим більше людина вип'є чистої води, тим легше їй буде позбутися від вмісту шлунка, так як велика кількість рідини викликає блювотний рефлекс, що сприятиме швидкому виведенню токсинів.

Сон. Звичайне похмілля проходить за 24 години. Його треба просто пережити. Найзручніше це робити уві сні.

Фахівці рекомендують приготувати вівсяну кашу, в яку потрібно додати ложку меду, кілька грамів кураги та мигдалю. Це допоможе відновити баланс калію і магнію, а також підняти рівень глюкози.

Традиційні міцні кава і чай можуть погіршити стан похмілля, викликавши ускладнення з боку серцево-судинної системи. Тому вживати в стані похмілля стимулюючі напої категорично заборонено. В цьому випадку краще випити фруктовий сік і бульйон. Це не універсальне лікування, але таке рідке харчування допомагає полегшити неприємні симптоми, а фруктоза з соку дає енергію.

Прогуляйтеся. Хоча б по дому. Рух допомагає відволіктися, а на свіжому повітрі легше виводити з крові продукти розпаду з диханням.