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Інфекціоніст назвав головні помилки пацієнтів з коронавірусом

Інфекціоніст назвав головні помилки пацієнтів з коронавірусом
Оновлено 15:30 Сьогодні Телеграф
Лікар-інфекціоніст Евген Дубровський, який працює в київській лікарні №4, вказав на типові помилки, які роблять пацієнти, які отримали діагноз COVID-19.

"Світ здригнувся від нового респіраторного захворювання. Що б там не говорили, але одне стало ясно дуже швидко - ніхто, жодна країна не була готова до таких викликів", - розповів Дубровський виданню "Волинь Online".

Лікар зазначає, що світові пощастило, так як вірус виявився не настільки смертоносним, як його спочатку показували.

Але незважаючи на це і на гіркий досвід в боротьбі з вірусом, люди продовжують робити помилки. На жаль, люди в основному дезорієнтовані і розгублені в темі COVID-19, коли справа доходить до них самих.

У зв'язку з цим, лікар розповів чого не варто робити тим, хто підхопив коронавірус.

1. Першою і головною помилкою лікар називає паніку.

Незважаючи на те, що це звучить досить банально, але саме паніка є найстрашнішим і найнебезпечнішим чинником, що призводить до непередбачених наслідків.

І це не враховуючи руйнівну дію стресу на імунну систему. Паніка і страх підштовхують людей до неправильних і непотрібних дій.

2. Прийом потужних антибіотиків на ранніх стадіях хвороби

Лікар в черговий раз нагадує, що антибіотики на віруси не діють.

"Який сенс приймати їх на перших днях хвороби? Скажете для профілактики? Це величезна помилка", - зазначив він, підкресливши, що сотні пацієнтів поступають в стаціонари з пневмоніями вже на 6-8 добі після пропитого курсу антибіотиків.

Дубровський підкреслив, що прийняття антибіотиків призводить лише до антибіотикорезистентності і зайвої отруєння організму. Також він зазначив, що в протоколах лікування COVID-19 чітко прописана заборона на використання антибіотиків для лікування неускладнених форм хвороби.

"Для призначення антибактеріальних засобів є свідчення: характерні зміни в аналізах, рентгенологічна картина, клінічна картина та інші нюанси, - говорить він.

3. Масове тестування всіх контактних

"Постійно чую, що люди біжать в лабораторії здавати мазок ПЦР на ковід, коли у них на роботі або в оточенні хтось захворів. Навіщо?", - сказав лікар, нагадавши, що інкубаційний період у хвороби не менше 5 діб (в середньому 7-10, максимум 14), а отже немає сенсу відразу бігти робити тест.

Дубровський відзначає, що якщо людина захворіє, він це відчує.

"Безсимптомні форми - казус, який підлягає серйозному розбору і аналізу: чи дійсно ці люди хворі і заразні?". - каже він.

Лікар зазначає, що навіть при легкій і непомітною формі будуть скарги, як мінімум, на слабкість, втома, невелику лихоманку. Можуть також бути випадки, коли у людини пропадає смак або нюх.

"Пусте, зайве обстеження просто забере ваш час і гроші", - сказав Дубровський.

4. Відразу бігти в стаціонар

"По-людськи зрозуміло, що коли у людини немає нормального досвідченого сімейного лікаря, то буде паніка і тривога. Треба з кимось поговорити, дізнатися, що робити і отримати рекомендації", - сказав він, додавши, що хоча лікарі в стаціонарах з ніг валяться від втоми, але подібну допомогу все ж надають.

Лікар зазначає, що якщо у людини після огляду не спостерігається небезпечних симптомів, то йому варто лікуватися вдома, адже в переважній більшості випадків COVID-19 переноситься в легкій формі.

"Залиште кисневі палати для важкохворих, поважайте тих, кому допомога дійсно потрібна і тих, хто її надає", - підкреслив Дубровський.

5. Небезпечна безпечність

Це стосується людей з групи високого ризику по супутніх хворобах.

"Постійно бачу трагічні випадки, коли людина тиждень або дві просто горить від 40-градусної лихоманки будинку, приймає шалені дози жарознижуючих, а після потрапляє в стаціонар в надзвичайно важкому стані", - зазначив він.

Цим людям він рекомендує не витрачати час і звертатися до лікарів.

6. Противірусні

Дубровський заявляє, що препарати типу Амізону, Гропринозину, Амиксина і інших лише підтримують і стимулюють роботу імунної системи. Проте, він відзначає, що COVID-19 - незвичайне захворювання.

"Коронавірус сам по собі не завдає руйнівної дії на тканини і клітини. Біда трапляється, коли організм неадекватно відповідає на чужорідний агент. При дисбалансі імунної системи відбувається" неправильний "відповідь. І клітини імунітету, знищуючи вірус, наносять істотне пошкодження власних тканин", - зазначив він.

Тому, за його словами, противірусні зараз є табу, так як вони роблять імунітет ще агресивнішим. І хоч для когось це може не бути помітним, але для інших це може стати причиною каскадної патологічної реакції.

7. Комп'ютерна томографія

"Щоб не вдаватися в складні патофізіологічні тонкощі, треба розуміти одну просту річ: те, що ми бачимо на комп'ютерної томографії у вигляді матових скелець - це не та пневмонія, яку ми боїмося і при якій повинні бути задіяні антибіотики. Що це за матові скла - детально описано і вже опубліковано в численних роботах. На таку умовну "пневмонію" антибіотики не діють ", - заявив він.

За його словами, КТ є високоточним цінним методом, який в контексті COVID-19 часто використовується неправильно.

Як альтернативу, лікар пропонує звичайний рентген на 6-7 добу.

"Він покаже чітко, є бактеріальна пневмонія. Тоді відразу можна приймати рішення про призначення антибіотиків. І перевірити потім контрольним знімком про ефективність", - підсумував лікар.

Звичайно цей список не є повним. Тому лікар рекомендує бути розумними, освіченими і спокійними, адже паніка і неадекватність нікому ще не допомагали.

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Все по темі:

Коронавірус, Covid-19, Євген Дубровський.

Автор:

Телеграф
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