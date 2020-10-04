Коронавірус взимку може поширюватися швидше: поради лікаря, як уберегти себе

У зв'язку із зростанням числа випадків зараження коронавірусною інфекцією в Україні і з настанням холодних місяців, - ми зобов'язані дотримуватися всі визначені рекомендації лікарів, які борються з пандемією в усьому світі.

Пам'ятайте, в березні, коли більшість з нас думали, що коронавірус залишиться ні чим іншим, як лише спогадом, яке і зовсім забудеться влітку? Але реальність така, що інфекція продовжує вражати майже всі аспекти нашого життя. Тому зараз як ніколи важливо залишатися якомога більш здоровим - як фізично, так і морально - і захищати себе і своїх близьких від хвороби наступної зими.

Як пояснює англійська доктор Ранджит Сінгха в виданні Mirror, віруси з більшою ймовірністю можуть виживати поза тілом при більш низьких температурах. Наукова консультативна група Великобританії з надзвичайних ситуацій (SAGE) заявляє, що 4 ° C є оптимальною температурою для коронавірусу.

Лікар також розповів, що зараз дійсно є деяка схожість між симптомами Covid і менш серйозними захворюваннями, такими як застуда і грип.

Ознаки, які досить унікальні для Covid-19 - це втрата смаку або запаху (але це трапляється не з усіма). Підвищена температура, кашель і зміна нюху або смаку і раніше є симптомами, на які слід звертати увагу. Загальна рада той же - якщо ви захворіли, ізолювати себе і пройдіть тестування.

У будь-якому випадку Сінгха радить просто бути пильним і звертатися за медичною допомогою, якщо справи йдуть погано або протікання хвороби стає все гірше. Він додав: "Не думайте, що все - корона!" тому що паніка з приводу кожного симптому може викликати непотрібний стрес ".

Нам як і раніше потрібно приділяти особливу увагу гігієні рук: "Ми стали більше усвідомлювати це, що, ймовірно, стане особливо важливим ритуалом взимку".

"Важливо регулярно мити руки з милом або використовувати спиртовий гель", - сказав доктор Рандж. Соціальне дистанціювання і носіння масок також підвищують нашу безпеку.

Є кілька простих способів зберегти здоров'я і зміцнити імунну систему. Ці поради застосовні круглий рік, в тому числі взимку. Доктор Рандж рекомендує:

звертайте увагу на те, щоб їсти якомога більше здорову їжу, тому що отримання достатньої кількості необхідних вітамінів і мікроелементів допомагає вашому тілу в цілому залишатися здоровим.

постарайтеся отримати якомога більше фізичних навантажень, тому що це покращує ваше психічне і фізичне здоров'я.

сон. Ми часто ігноруємо, наскільки це важливо, але якісний сон надає довгострокове вплив на наше фізичне здоров'я, покращує наше психічне благополуччя і допомагає підтримувати імунну систему.

Що їсти і пити?

На жаль, чудодійних продуктів для запобігання хвороби не існує, але є корисні прийоми, які ми повинні робити. Один з них - пити багато води.

Також рекомендується отримувати якомога більше вітаміну D, тому що з холодами ми зазвичай проводимо більше часу в закритих приміщеннях.

Зима ще більш знижує наші шанси на отримання природного сонячного світла, і, хоча вітамін D можна знайти в невеликих кількостях в жирній рибі, яйцях і грибах, також рекомендується приймати біо-добавки.