"Має бути важкий період": у ВООЗ оцінили реальну кількість хворих на COVID-19 у світі

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що за їхніми оцінками коронавірусом перехворіли близько 10% населення світу. Згідно з цими даними, кількість інфікованих складає 780 мільйонів чоловік, в той час як Університет Джонса Хопкінса приводить лише "скромні" 35,3 мільйона підтверджених випадків.

Глава відділу з надзвичайних ситуацій Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Майкл Райан заявив, що, за їхніми оцінками, приблизно кожна десята людина в світі перехворів коронавірусом, а це в 20 разів більше офіційних підтверджених випадків. Чиновник попередив про "майбутньому скрутному періоді", який очікує всі країни світу.

У ВООЗ підкреслили, що переважна більшість людей у світі все ще схильна до ризику заразитися і очікують, що пандемія буде поширюватися.

Оцінку про те, що 780 мільйонів людей заразилися коронавірусом, представник організації назвав "оптимістичною".

Райан нагадав, що серед регіонів, де помічений зростання числа нових випадків, знаходиться Південно-Східна Азія, Європа і Східне Середземномор'я.

"Світ рухається до ще одного складного періоду", - зазначив він.

Станом на 6 жовтня у світі підтверджено 35,3 мільйона випадків COVID-19 проте в ВООЗ переконані, що ця цифра значно нижче реальної картини.

Згідно з даними РНБО, в Україні зафіксовано понад 230 тисяч випадків інфікування коронавірусом.