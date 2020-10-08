Задишка, діарея, болі? Які симптоми відрізняють коронавірус від застуди та грипу

Лихоманка, нежить, головний біль, втратили нюх або смак - ваш гід по розрізнення трьох подібних захворювань.

Втрата нюху і смаку у заражених COVID-19 відрізняється від аналогічних проблем, які люди відчувають при сезонних вірусних захворюваннях.

Національна служба охорони здоров'я Великобританії випустила онлайн-поради та керівництво по Covid-19, щоб розрізняти три типи захворювань, які, як сподіваються експерти в області охорони здоров'я, допоможуть людям зрозуміти, чи є у них хвороба, від якої вони, швидше за все, відмахнулися в минулому році, але яку в цьому році вони можуть подумати, що їм потрібно самоізолюватись або пройти тест на коронавірус.

І так, слід розрізняти три різні захворювання: коронавірус, грип, застуда.

Коронавірус або Covid-19

Найбільш частими симптомами коронавірусу або Covid-19 є лихоманка - температура 37,8 ° - новий постійний кашель (зазвичай сухий) і втрата почуття смаку і / або запаху. Пацієнти також можуть іноді страждати від стомлюваності, ломоти і болів, болі в горлі, головного болю і задишки. Діарея і нежить або закладеність носа трапляються рідко. Симптоми можуть варіюватися від легких до важких.

Грип

Грип найчастіше складається з лихоманки, втоми, сухого кашлю, болів і головних болів. Іноді у пацієнтів виникає нежить, закладеність носа або біль у горлі. Іноді у дітей може виникнути діарея. Зазвичай при грипі немає чхання, але може розвинутися сильна задишка. Симптоми зазвичай проявляються швидко.

Застуда

Найбільш частими симптомами застуди є чхання, ломота і болі, нежить або закладеність носа і біль в горлі. Може виникнути легкий кашель. Іноді буває стомлюваність, рідко буває жар або головні болі. Застуда не викликає діареї. Національна служба охорони здоров'я заявляє, що симптоми застуди зазвичай з'являються поступово.

До слова, пандемія вдарила по Британії в повну силу - там уже майже 550 тисяч випадків з більш ніж 40 тисячами смертей, в той час як в Україні поки близько 245 тисяч випадків з близько 4,7 тисяч смертей.

При цьому, британці змогли домогтися істотного падіння смертності: