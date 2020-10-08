Скачать
Четвер, 08.10.2020
Вийшла на ходу: українська зірка Instagram розповіла, як її ледь не викрав таксист
Вийшла на ходу: українська зірка Instagram розповіла, як її ледь не викрав таксист
"Нехай усі знають і чують": вбив 6-річного сина батько заговорив в суді Києва про любов і бога. Відео
"Нехай усі знають і чують": вбив 6-річного сина батько заговорив в суді Києва про любов і бога. Відео
Шевченко назвав причини рекордної поразки збірної України від Франції (відео)
Шевченко назвав причини рекордної поразки збірної України від Франції (відео)
В Японії розповіли, як будуть будувати міста на Місяці
В Японії розповіли, як будуть будувати міста на Місяці

Задишка, діарея, болі? Які симптоми відрізняють коронавірус від застуди та грипу

Задишка, діарея, болі? Які симптоми відрізняють коронавірус від застуди та грипу
Оновлено 11:28 Сьогодні Телеграф
Лихоманка, нежить, головний біль, втратили нюх або смак - ваш гід по розрізнення трьох подібних захворювань.

Втрата нюху і смаку у заражених COVID-19 відрізняється від аналогічних проблем, які люди відчувають при сезонних вірусних захворюваннях.

Національна служба охорони здоров'я Великобританії випустила онлайн-поради та керівництво по Covid-19, щоб розрізняти три типи захворювань, які, як сподіваються експерти в області охорони здоров'я, допоможуть людям зрозуміти, чи є у них хвороба, від якої вони, швидше за все, відмахнулися в минулому році, але яку в цьому році вони можуть подумати, що їм потрібно самоізолюватись або пройти тест на коронавірус.

І так, слід розрізняти три різні захворювання: коронавірус, грип, застуда.

Коронавірус або Covid-19

Найбільш частими симптомами коронавірусу або Covid-19 є лихоманка - температура 37,8 ° - новий постійний кашель (зазвичай сухий) і втрата почуття смаку і / або запаху. Пацієнти також можуть іноді страждати від стомлюваності, ломоти і болів, болі в горлі, головного болю і задишки. Діарея і нежить або закладеність носа трапляються рідко. Симптоми можуть варіюватися від легких до важких.

Грип

Грип найчастіше складається з лихоманки, втоми, сухого кашлю, болів і головних болів. Іноді у пацієнтів виникає нежить, закладеність носа або біль у горлі. Іноді у дітей може виникнути діарея. Зазвичай при грипі немає чхання, але може розвинутися сильна задишка. Симптоми зазвичай проявляються швидко.

Застуда

Найбільш частими симптомами застуди є чхання, ломота і болі, нежить або закладеність носа і біль в горлі. Може виникнути легкий кашель. Іноді буває стомлюваність, рідко буває жар або головні болі. Застуда не викликає діареї. Національна служба охорони здоров'я заявляє, що симптоми застуди зазвичай з'являються поступово.

До слова, пандемія вдарила по Британії в повну силу - там уже майже 550 тисяч випадків з більш ніж 40 тисячами смертей, в той час як в Україні поки близько 245 тисяч випадків з близько 4,7 тисяч смертей.

При цьому, британці змогли домогтися істотного падіння смертності:

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Симптомі, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 "На біс!" Українці незабутньо привітали Путіна з днем народження вічною піснею. Фото і відео
02 16-річна дівчинка стала прем'єром Фінляндії (Фото)
03 В Японії розповіли, як будуть будувати міста на Місяці
04 Казус під час дебатів у США: муха сіла на голову Пенса і це прикувало увагу мережі
05 "Нехай усі знають і чують": вбив 6-річного сина батько заговорив в суді Києва про любов і бога. Відео
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
&quot;З днем народження, пане президенте&quot;: чоловік підпалив себе в центрі Санкт-Петербурга
"З днем народження, пане президенте": чоловік підпалив себе в центрі Санкт-Петербурга
Трамп хоче вивести війська США з Афганістану до кінця року
Трамп хоче вивести війська США з Афганістану до кінця року
&quot;На біс!&quot; Українці незабутньо привітали Путіна з днем народження вічною піснею. Фото і відео
"На біс!" Українці незабутньо привітали Путіна з днем народження вічною піснею. Фото і відео
Дів очікують романтичні сюрпризи, а Терезів - вдалі покупки: гороскоп на сьогодні 8 жовтня
Дів очікують романтичні сюрпризи, а Терезів - вдалі покупки: гороскоп на сьогодні 8 жовтня
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся