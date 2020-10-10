У хворих на COVID-19 можуть з'являтися пухирі на ногах: вчені назвали нові симптоми коронавірусу

Біль у м'язах, швидка стомлюваність і поява пухирів на ногах є "явними ознаками коронавірусу".

Про це йдеться в звіті Наукової консультативної групи з надзвичайних ситуацій (SAGE), переданому уряду Великобританії.

Незважаючи на те, що вчені заявили, що біль в м'язах, втома і пухирі на ногах є явними ознаками Covid-19, цей критерій не застосовуватиметься Національної установ охорони системою (NHS) для діагностики потенційних інфікованих, так як це призведе до того, що лабораторії не впораються з напливом бажаючих провести тестування.

У Британії офіційно визнають три основних симптому коронавірусу:

висока температура;

постійний кашель;

втрата або зміна нюху або смаку

Проте, вчені зазначають, що симптоми вірусу дуже різноманітні і відрізняються залежно від вікової групи.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні від коронавірусу померло понад сто осіб.