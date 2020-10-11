ТОП-5 осінніх напоїв для міцного імунітету

Осіннє похолодання допоможуть зустріти у всеозброєнні напої для зміцнення імунітету. Користуйтеся простими і дієвими рецептами і зберігайте відмінний настрій щодня!

З приходом осені ризик переохолодитися і захворіти зростає. Щоб придушити хвороба при перших симптомах, можна обійтися і без ліків, головне вчасно почати "лікуватися" корисними напоями від застуди.

Імбирний чай

Імбирний годину не тільки зміцнить імунітет восени, але і підвищить вашу працездатність в холодні дні.

Для приготування напою потрібно змішати в заварнічке 1 стакан гарячої роки, 1 ст. ложку меду, 1 ст. ложку лимонного соку і пів ч. ложки подрібненого кореня імбиру. Також в напій можна додати сухе листя м'яти або щепочку кориці.

Чай з медом і лимоном

Якщо ви відчуваєте, що застудилися, зробіть собі чорний або зелений чай, покладіть в нього кілька часточок лимона і 1 ч. Л. меду. Важливо додавати ці інгредієнти в теплий напій, а не в окріп, щоб зберегти їх корисні властивості.

Гарбузовий сік

Допомагає справлятися з простудними захворюваннями, а ще заспокоює нервову систему і покращує сон. У гарбузі багато вітаміну С, вона допомагає очистити організм від токсинів і сніжет холестерин.

Томатний сік

Напій допомагає придушити запальні процеси в організмі, підтримати імунітет в період застуд і грипу. Бажано випивати по склянці соку щодня протягом 2-3 тижнів.

Овочевий фреш (буряк, морква і селера)

Такий фреш усуває втому, допомагає вивести з організму шкідливі речовини, запобігає старінню органів. Можете пити його і під час, і після хвороби, щоб швидше відновитися.