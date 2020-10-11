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Кращий час для старту: спортсменка підказала, як зберегти здоров'я і розум в пандемію COVID-19

Кращий час для старту: спортсменка підказала, як зберегти здоров'я і розум в пандемію COVID-19
Оновлено 20:55 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
Британська легкоатлетка і Пола Редкліфф дала кілька порад по тому, як зберегти здоровий глузд за часів пандемії.

Незважаючи на ситуацію, що погіршується погоду, Редкліфф вважає, що осінь - найкраща пора для того, щоб почати бігати.

"Багато хто починає займатися бігом через його користі для фізичного стану. Однак він також корисний і для психічного здоров'я. Він допомагає тримати себе в формі, коли світ перевернувся з ніг на голову", - розповіла 46-річна бігунка виданню Mirror.

Вона також дала кілька порад тим, хто тільки зважився зайнятися бігом:

Збільшуйте навантаження поступово

Якщо ви в перший же день пробіжите кілька кілометрів, то швидше за все вам більше не захочеться повертатися до цього заняття.

Пробіжіть хвилину, хвилину пройдіть кроком. Повторіть. Подивіться на що здатне ваше тіло.

Не забувайте про розігрів

"Я виходжу на вулицю і повільно бігаю протягом п'яти-десяти хвилин, щоб розігрітися, потім повертаюся в будинок і роблю розминку. Тільки після цього починаю бігати нормально", - говорить Редкліфф.

Вона зазначає, що це особливо важливо взимку.

Примусьте це працювати на вас

Чим ви здоровіше, тим краще ваша імунна система справляється з хворобами, включаючи COVID-19. Використовуйте це як мотивацію.

"Виберіть час дня, коли погода хороша - під проливним дощем не так весело. Я люблю бігати в темряві - ви можете використовувати вуличні ліхтарі, щоб виміряти дистанцію і мотивувати себе йти до наступного ліхтарного стовпа", - говорить вона.

Не забувайте про харчування

Прийом їжі протягом 20 хвилин після завершення пробіжки допоможе організму відновитися.

Якщо зараз не час для їжі, то корисна закуска теж підійде. Редкліфф радить жменю горіхів або оладки зі свіжими фруктами і родзинками.

Підвищення рівня вітамінів і омега-3 і 6 зміцнить вашу імунну систему.

Вода теж важлива

Хоч взимку не так жарко і організм не так швидко втрачає вологу, але під час пробіжки ви все одно будете потіти, так що не забивайт регулярно пити воду.

Використовуйте правильне спорядження

Якщо ви біжите в темряві, обов'язково одягніть що-небудь світловідбиваюче.

Жінкам також важливо носити добре сидить спортивний бюстгальтер. Купуючи бігові шорти або колготки, переконайтеся, що у них є кишеня на блискавці, щоб вам було куди покласти ключі і телефон.

Встановіть додаток

Існує безліч програм для початківців, які дають вам поради та рекомендації щодо початку роботи. Крім того, є такі додатки, як Strava і RunKeeper, які допомагають мотивувати вас і спонукають відкривати для себе нові маршрути

Вони також є хорошим способом відстеження прогресу, і ви отримуєте медалі і нагороди за різні досягнення.

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Здоровья, БиГ, Коронавірус.

Автор:

Телеграф
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