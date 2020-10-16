Чоловік блогера Софії Стужук помер від COVID-19: раніше вона заявляла, що коронавірус - це не страшно

У чоловіка залишилися троє дітей.

Популярний блогер Софія Стужук, у якій понад 5 мільйонів передплатників тільки в Instagram, повідомила про смерть чоловіка Дмитра. У 25-річної Софії залишилися троє дітей від Дмитра, пара перебувала в процесі розлучення.

Напередодні ввечері Софія розповіла передплатникам, що батько її дітей потрапив в реанімацію. У п'ятницю блогер в сльозах повідомила про смерть Дмитра, вірус дав ускладнення на серце.

Варто підкреслити, що на початку карантину блогер активно пропагувала теорію, що коронавірус є вигадкою, був створений штучно і взагалі не є небезпечним. За день до смерті Дмитра Софія Стужук опублікувала сторіз, де говорить, що коронавірус не страшний для здорових людей.

"Так, він існує - безсумнівно. Створений він штучно в 2015р і це особливо не приховують. Я в цьому впевнена принаймні. Безсумнівно, він протікає не дуже приємно. Але небезпека його явно дуже перебільшили. Він не набагато страшніше звичайного грипу на самому справі ", - писала Стужук в березні 2020 року.

У Дмитра теж було більше мільйона шанувальників у Instagram, він активно займався спортом.

"Я теж думав, що немає ніякого ковіда, і це все відносно. Поки сам не захворів. COVID-19 - хвороба не ефемерна! І важка", - написав Дмитро Стужук за день до смерті.

Як повідомляв "Телеграф", тільки за добу офіційно в Україні від "ковіда" померло 106 осіб. У п'ятницю стало відомо, що "корону" підчепив нардеп Микола Тищенко.