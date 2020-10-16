Скачать
П'ятниця, 16.10.2020
Поліція годину ігнорувала виклик: ексклюзивні подробиці вбивства батьком 6-річну дитину в Києві
Поліція годину ігнорувала виклик: ексклюзивні подробиці вбивства батьком 6-річну дитину в Києві
Дуже бідно і дуже дивно: журналіст розповів, як російський Північ перетворився в "китайську розвагу"
Дуже бідно і дуже дивно: журналіст розповів, як російський Північ перетворився в "китайську розвагу"
Спірний пенальті допоміг Данії сенсаційно обіграти Англію в Лізі націй (Відео)
Спірний пенальті допоміг Данії сенсаційно обіграти Англію в Лізі націй (Відео)
"Виглядаю жахливо ..." захрипла Христина Асмус розговорилася про "колосальні втрати" від коронавірусу
"Виглядаю жахливо ..." захрипла Христина Асмус розговорилася про "колосальні втрати" від коронавірусу

Чоловік блогера Софії Стужук помер від COVID-19: раніше вона заявляла, що коронавірус - це не страшно

Чоловік блогера Софії Стужук помер від COVID-19: раніше вона заявляла, що коронавірус - це не страшно
Оновлено 16:35 Сьогодні Телеграф
У чоловіка залишилися троє дітей.

Популярний блогер Софія Стужук, у якій понад 5 мільйонів передплатників тільки в Instagram, повідомила про смерть чоловіка Дмитра. У 25-річної Софії залишилися троє дітей від Дмитра, пара перебувала в процесі розлучення.

 

Напередодні ввечері Софія розповіла передплатникам, що батько її дітей потрапив в реанімацію. У п'ятницю блогер в сльозах повідомила про смерть Дмитра, вірус дав ускладнення на серце.

 

Варто підкреслити, що на початку карантину блогер активно пропагувала теорію, що коронавірус є вигадкою, був створений штучно і взагалі не є небезпечним. За день до смерті Дмитра Софія Стужук опублікувала сторіз, де говорить, що коронавірус не страшний для здорових людей.

"Так, він існує - безсумнівно. Створений він штучно в 2015р і це особливо не приховують. Я в цьому впевнена принаймні. Безсумнівно, він протікає не дуже приємно. Але небезпека його явно дуже перебільшили. Він не набагато страшніше звичайного грипу на самому справі ", - писала Стужук в березні 2020 року.

 

 

 

У Дмитра теж було більше мільйона шанувальників у Instagram, він активно займався спортом.

 

"Я теж думав, що немає ніякого ковіда, і це все відносно. Поки сам не захворів. COVID-19 - хвороба не ефемерна! І важка", - написав Дмитро Стужук за день до смерті.

Як повідомляв "Телеграф", тільки за добу офіційно в Україні від "ковіда" померло 106 осіб. У п'ятницю стало відомо, що "корону" підчепив нардеп Микола Тищенко.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Коронавірус, Блогери, Софія Стужук.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 У Нагірному Карабаху в упор розстріляли пів сотні військових з Азербайджану: моторошні подробиці бою
02 "Зурочив сам себе ..." У мережі знайшли пророче фото Дмитра Стужука
03 Путін повів себе негідно: в Кремлі назріває загроза палацового перевороту
04 Поліція годину ігнорувала виклик: ексклюзивні подробиці вбивства батьком 6-річну дитину в Києві
05 "Виглядаю жахливо ..." захрипла Христина Асмус розговорилася про "колосальні втрати" від коронавірусу
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Вижив у катастрофі Ан-26 курсант Золочівський розповів, чи продовжить навчання
Вижив у катастрофі Ан-26 курсант Золочівський розповів, чи продовжить навчання
В Україні майже 6000 нових випадків COVID-19: більше 20 померлих тільки в Києві
В Україні майже 6000 нових випадків COVID-19: більше 20 померлих тільки в Києві
У Нагірному Карабаху в упор розстріляли пів сотні військових з Азербайджану: моторошні подробиці бою
У Нагірному Карабаху в упор розстріляли пів сотні військових з Азербайджану: моторошні подробиці бою
Маша Фокіна завалила Instagram гламурними фото і блиснула шикарними ніжками
Маша Фокіна завалила Instagram гламурними фото і блиснула шикарними ніжками
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся