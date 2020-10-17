 Стало відомо, у кого найбільше шансів пережити коронавірус без ускладнень

Вчені з'ясували, що група крові може впливати на ускладнення під час коронавірусу.

У журналі Blood Advances йдеться про недавні двох дослідженнях, які проводилися з метою дізнатися, яка група крові більш сприйнятлива до Covid-19.

У першому випадку датські вчені з'ясували, що серед пацієнтів з коронавірусів найменше людей з першою групою крові (О), а ось ті, хто має другу (А), третю (В) і четверту (АВ) типи - більш схильні до зараження коронавирусной інфекцією .

Результати другого дослідження мають схожі висновки. Виявилося, що у пацієнтів з групою крові типів А і В більш високий рівень пошкодження легенів від COVID-19. Їм частіше була потрібна штучна вентиляція, тобто у таких пацієнтів існує підвищений ризик відмови органу, ніж пацієнти з кров'ю O або B.

Уточнимо, що перша група крові (О) є найпоширенішою групою. Зустрічається вона у 45% населення планети. Найрідкісніша - це четверта група (АВ), яка є тільки у 7% людей на Землі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, станом на ранок 17 жовтня коронавірус побив відразу три нових антирекордів в Україні - зафіксовано понад 6 тисяч заражених COVID-19.