Для боротьби з COVID-19 Україна закупила першу партію "Ремдесівіра": раніше ВООЗ заявила про його марності

Препарат для лікування хворих коронавірусом вже закупили і везуть в Україну.

Незважаючи на недавню заяву ВООЗ про те, що препарат «Ремдесівер» не підвищує шанси хворих коронавірусів на виживання, МОЗ заявив про закупівлю його першої партії.

Вибір препарату в інтерв'ю "Радіо Свобода" Ляшко пояснив тим, що при його застосуванні «зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні, зменшується кількість летальних випадків». Партія «Ремдесівера» незабаром буде доставлена в нашу країну.

Головний санітарний лікар також зазначив, що на даний момент в країні зайнятість лікарень становить 62%, а смертність становить менше двох відсотків. Щоб запобігти найгірший сценарій Віктор Ляшко закликав українців виконувати всі запобіжні заходи.

- Треба допомагати лікарям, щоб не стався найгірший сценарій, ми знаємо, яка профілактика може бути. Треба уникати місць масового скупчення людей, утриматися від контакток, носити маску на обличчі - це все допоможе нам, лікарям впоратися з хворобою, - нагадав головний санітарний лікар.