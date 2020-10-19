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Понеділок, 19.10.2020
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Для боротьби з COVID-19 Україна закупила першу партію "Ремдесівіра": раніше ВООЗ заявила про його марності

Для боротьби з COVID-19 Україна закупила першу партію "Ремдесівіра": раніше ВООЗ заявила про його марності
08:03 Сьогодні Телеграф Радіо Свобода
Препарат для лікування хворих коронавірусом вже закупили і везуть в Україну.

Незважаючи на недавню заяву ВООЗ про те, що препарат «Ремдесівер» не підвищує шанси хворих коронавірусів на виживання, МОЗ заявив про закупівлю його першої партії.

Вибір препарату в інтерв'ю "Радіо Свобода" Ляшко пояснив тим, що при його застосуванні «зменшується тривалість перебування людини на стаціонарному лікуванні, зменшується кількість летальних випадків». Партія «Ремдесівера» незабаром буде доставлена в нашу країну.

Головний санітарний лікар також зазначив, що на даний момент в країні зайнятість лікарень становить 62%, а смертність становить менше двох відсотків. Щоб запобігти найгірший сценарій Віктор Ляшко закликав українців виконувати всі запобіжні заходи.

- Треба допомагати лікарям, щоб не стався найгірший сценарій, ми знаємо, яка профілактика може бути. Треба уникати місць масового скупчення людей, утриматися від контакток, носити маску на обличчі - це все допоможе нам, лікарям впоратися з хворобою, - нагадав головний санітарний лікар. 

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Все по темі:

Виктор Ляшко, Коронавірус, Ремдесівір.

Автор:

Телеграф
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