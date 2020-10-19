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Понеділок, 19.10.2020
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Порятунок від коронавірусу: як правильно вибрати захисну маску і мити руки

Порятунок від коронавірусу: як правильно вибрати захисну маску і мити руки
Оновлено 09:38 Сьогодні Телеграф
Ретельно мити руки при першій нагоді і носити захисну маску закликають медики українців в умовах зростання захворюваності коронавірусом.

Для захисту від COVID-19, а також інших небезпечних інфекцій Всесвітня організація охорони здоров'я закликає регулярно забезпечувати чистоту рук. Мити їх радять водою з милом протягом 40-60 секунд. Терти руки потрібно з усіх боків не тільки долоні, але і з тильної сторони, обов'язково мити між пальцями. Після миття фахівці радять ретельно висушувати шкіру рук, а якщо у вас немає доступу до мила і воді, нагадують про восможностью протирати руки засобами на спиртовій основі.

 

У ВООЗ також нагадують, що чисті руки можуть вберегти не лише від коронавируса, пандемію якого зараз переживає світ, але і від маси інших небезпечних інфекцій. Ще один спосіб захистити себе, про який невпинно нагадують медики, це носіння масок. При їх виборі головне, на що потрібно звернути увагу, наскільки добре той чи інший тип маски запобігає поширенню мікрокрапель. Найбільш просунутими виявилися, за даними Університету Дьюка в США, маски моделі №95, на другому місці за ефективністю - хірургічні маски, а "бронза" у масок з поліпропілену. Вчені також відзначають, що і маски з трикотажної і бавовняної тканини здатні стримувати значна кількість мікрокрапель.

 

З урахуванням того, що епідемія триває вже кілька місяців, в носінні масок з'явилися свої тренди. Наприклад, зараз магазини пропонують утеплені моделі, які допомагають не стільки боротися з поширенням вірусів, скільки зігрівають.

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Все по темі:

Коронавірус, Миття рук, Захисна маска.

Автор:

Телеграф
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