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Вівторок, 20.10.2020
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Магнітна буря насувається: українців попередили про небезпеку

Магнітна буря насувається: українців попередили про небезпеку
13:14 Сьогодні Телеграф Фото: Twitter
З сьогоднішнього дня, 20 жовтня, починаються найдовші в 2020 році магнітні бурі.

Космічний шторм розпочнеться у вівторок, 20 жовтня. Несприятливий період триватиме до 25 жовтня.

Як повідомлялося раніше, в ці дні потужність магнітної бурі сягатиме позначки в 5 балів. 26 жовтня магнітні збурення злегка ослабнуть до 4 рівня, а потім будуть поступово спадати.

Незначні магнітні вибухи можливі 21, 22 і 26 жовтня.

У цей період метеочутливим людям слід більше приділяти уваги правильному харчуванню, не переїдати. Корисним буде зайняти своє тіло невеликими фізичними навантаженнями. Крім цього, необхідно дотримуватися правильного режиму сну і пити достатньо чистої і негазованої води.

Як раніше повідомлялося, синоптики розповіли, яку погоду варто очікувати в найближчі дні.

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Жовтень, Магнітні бурі.

Автор:

Телеграф
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