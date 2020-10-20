Магнітна буря насувається: українців попередили про небезпеку

З сьогоднішнього дня, 20 жовтня, починаються найдовші в 2020 році магнітні бурі.

Космічний шторм розпочнеться у вівторок, 20 жовтня. Несприятливий період триватиме до 25 жовтня.

Як повідомлялося раніше, в ці дні потужність магнітної бурі сягатиме позначки в 5 балів. 26 жовтня магнітні збурення злегка ослабнуть до 4 рівня, а потім будуть поступово спадати.

Незначні магнітні вибухи можливі 21, 22 і 26 жовтня.

У цей період метеочутливим людям слід більше приділяти уваги правильному харчуванню, не переїдати. Корисним буде зайняти своє тіло невеликими фізичними навантаженнями. Крім цього, необхідно дотримуватися правильного режиму сну і пити достатньо чистої і негазованої води.

Як раніше повідомлялося, синоптики розповіли, яку погоду варто очікувати в найближчі дні.