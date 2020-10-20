Кон'юнктивіт, стафілокок, грип: які хвороби виникають через брудні руки

На ваших руках може бути від 100 000 до кількох мільйонів мікробів в будь-який момент часу.

Деякі мікроби можуть жити на вашій шкірі, щоб захищати вас. Це корисні мікроорганізми. Але є також "шкідливі" мікроби, які, потрапивши в ваш рот, ніс або очі, можуть стати для вас справжнім злом, повідомляє Business Insider.

Такий факт виявив на своєму досвіді угорський лікар Ігнац Філіп Земмельвейс, більш відомий як "рятівник матерів". У 1840-х роках він зауважив, що, коли лікарі проводили розтин, а потім допомагали жінкам на пологах, це призводило до більш високого рівня смертності серед матерів. Земмельвейс ввів в лікарню практику миття рук хлором, і рівень смертності значно знизився.

Зараз існує безліч хвороботворних мікробів. Серед них - бактеріальний кон'юнктивіт і захворювання, що викликають діарею, такі як сальмонела або лямбліоз (на 30% більше вірогідні, якщо ви не миєте руки).

У вас на 20% більше шансів заразитися респіраторними вірусами, такими як грип, застуда і, звичайно ж, COVID-19, що може привести до ускладнень або навіть важкої пневмонії. А ще є норовірус (шлунковий вірус). Без миття рук ви майже гарантовано заразитеся їм рано чи пізно.

Щоб цього уникнути, регулярно мийте руки протягом не менше 30 секунд, покриваючи кожен дюйм рук.