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Як правильно харчуватися хворим на коронавірус: дієтолог озвучила поради

Як правильно харчуватися хворим на коронавірус: дієтолог озвучила поради
Оновлено 22:37 Чт, 22 Жовтень 2020 Телеграф Фото: unsplash.com
Із чого повинен складатися раціон під час COVID-19.

З чого повинен складатися раціон під час COVID-19.
Що пити і їсти під час гострого періоду коронавируса - розповіла дієтолог Тіана Фіалкова.

Своїми порадами вона поділилася на сторінці в Instagram.

Харчування під час коронавірусу

  • Пити якомога більше тепло-гарячої води. Рекомендую з лимонним соком, медом і імбиром. Вона найкраще розріджує кров. Але ви можете урізноманітнити воду, зробивши з неї журавлинний або обліпиховий морс (перебити в блендері ягоду з водою). Випивати в сумі бажано води в два рази більше звичайного кількості. Приблизно 60 мл помножити на ваш вагу.
  • З їжі віддавати перевагу (в порядку важливості): ягодам (особливо диким), фруктам, зелені, сирим овочам, проросткам, смузі, будь-які фруктово-овочеві соки, термооброблена овочам, меду.
  • Уникати максимально (в порядку важливості): кава і все з кофеїном, тваринні і рослинні жири (масла в першу чергу, але горіхи і насіння теж), тваринні продукти (м'ясо, риба, морепродукти, цукор, яйця, всі молочні продукти), хліб і все борошняне, крупи, сіль.
  • Корисно пити селеровому фреш. Можна в великих кількостях, можна до 0.5 л. Має хороший противірусної ефект. Краще вранці натщесерце. Але можна і протягом дня. Враховуємо мл як за воду.
  • Можна пити трав'яні чаї для різноманітності: Тулса, гречаний, м'ятно-мелісовий, ромашковий і ін. Але, звертаю вашу увагу, - ефективніше буде розріджувати кров саме тепло-гаряча лимонно-медова вода.
  • Можна для різноманітності пити хлорофіл з водою, теж для конкретного випадку в загальну кількість води за день.
  • Вода з вітаміном С (содиум аскорбат теж підсумовується в загальна кількість води за день.)

Лікування (можна застосовувати тільки після обговорення з лікуючим лікарем)

  • Вітамін С (ліпосомальний або содиум аскорбат) - 1000-2000 мг 2-3 рази на день.
  • Вітамін Д - 5000 Ме 2-3 рази на день.
  • Цинк - 30 мг 2-3 рази на день.
  • Йод - 200-1000 мкг в день.
  • Глутатіон - до 1000 мг в день.
  • Монолаурін - 500 мг 3-6 разів на день.
  • Огнівка (екстракт воскової молі) - по 20 крапель 3 рази на день.
  • Трансфер фактор Кардіо (гуглити, що не herb) - по 2 капсули 2-3 рази на день.
  • Часник - по 2 капсули 2 рази на день.
  • EPA-DHA - 1000 мг в день.
  • Магній - 800-1000 мг / день.
  • АЦЦ Лонг - 600 мг 1 раз на день.

З трав можуть допомогти: солодка, меліса, гінкго-білоба, ехінацея, шипшина, оман, муміє, ісландський мох.

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Харчування, Коронавірус, Covid-19, Тіана Фіалкова.

Автор:

Телеграф
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