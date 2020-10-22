Як правильно харчуватися хворим на коронавірус: дієтолог озвучила поради

Із чого повинен складатися раціон під час COVID-19.

З чого повинен складатися раціон під час COVID-19.

Що пити і їсти під час гострого періоду коронавируса - розповіла дієтолог Тіана Фіалкова.

Своїми порадами вона поділилася на сторінці в Instagram.

Харчування під час коронавірусу

Пити якомога більше тепло-гарячої води. Рекомендую з лимонним соком, медом і імбиром. Вона найкраще розріджує кров. Але ви можете урізноманітнити воду, зробивши з неї журавлинний або обліпиховий морс (перебити в блендері ягоду з водою). Випивати в сумі бажано води в два рази більше звичайного кількості. Приблизно 60 мл помножити на ваш вагу.

З їжі віддавати перевагу (в порядку важливості): ягодам (особливо диким), фруктам, зелені, сирим овочам, проросткам, смузі, будь-які фруктово-овочеві соки, термооброблена овочам, меду.

Уникати максимально (в порядку важливості): кава і все з кофеїном, тваринні і рослинні жири (масла в першу чергу, але горіхи і насіння теж), тваринні продукти (м'ясо, риба, морепродукти, цукор, яйця, всі молочні продукти), хліб і все борошняне, крупи, сіль.

Корисно пити селеровому фреш. Можна в великих кількостях, можна до 0.5 л. Має хороший противірусної ефект. Краще вранці натщесерце. Але можна і протягом дня. Враховуємо мл як за воду.

Можна пити трав'яні чаї для різноманітності: Тулса, гречаний, м'ятно-мелісовий, ромашковий і ін. Але, звертаю вашу увагу, - ефективніше буде розріджувати кров саме тепло-гаряча лимонно-медова вода.

Можна для різноманітності пити хлорофіл з водою, теж для конкретного випадку в загальну кількість води за день.

Вода з вітаміном С (содиум аскорбат теж підсумовується в загальна кількість води за день.)

Лікування (можна застосовувати тільки після обговорення з лікуючим лікарем)

Вітамін С (ліпосомальний або содиум аскорбат) - 1000-2000 мг 2-3 рази на день.

Вітамін Д - 5000 Ме 2-3 рази на день.

Цинк - 30 мг 2-3 рази на день.

Йод - 200-1000 мкг в день.

Глутатіон - до 1000 мг в день.

Монолаурін - 500 мг 3-6 разів на день.

Огнівка (екстракт воскової молі) - по 20 крапель 3 рази на день.

Трансфер фактор Кардіо (гуглити, що не herb) - по 2 капсули 2-3 рази на день.

Часник - по 2 капсули 2 рази на день.

EPA-DHA - 1000 мг в день.

Магній - 800-1000 мг / день.

АЦЦ Лонг - 600 мг 1 раз на день.

З трав можуть допомогти: солодка, меліса, гінкго-білоба, ехінацея, шипшина, оман, муміє, ісландський мох.