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Як правильно харчуватися при коронавірусі: поради Уляни Супрун

Як правильно харчуватися при коронавірусі: поради Уляни Супрун
10:50 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун відповіла на питання про харчування під час хвороби на коронавірус.

Поради по правильному харчуванню медик розмістила на своїй сторінці в Фейсбук.

Продукти і страви, які рекомендовані в разі застуди, грипу, і під час COVID-19

Овочевий суп або курячий бульйон, які можна просто пити і досить легко приготувати самостійно.

Прості вуглеводи - різні крупи або цільнозерновий хліб. Від них не болить живіт, а смак не дратує. Це важливо, адже під час хвороби часто нудить.

Імбир. Його також можна заливати окропом і робити з нього напій або додавати його в чай або їсти мариновані "пелюстки". Імбир допоможе врятуватися від нудоти.

Продукти з вітаміном С - перець чилі або просто паприка, ківі, полуниця, брюссельська капуста, брокколі або виноград. Якщо у Вас в морозилці є заморожені ягоди смородини - це теж відмінний варіант. Вони також містять багато вітаміну С.

Зелені овочі і бобові. Це зелень, брокколі, листова капуста, горошок. Вони містять про-вітамін А і багато магнію, фолату і знову ж вітаміну С.

Не уникайте білків. У разі хвороби вони дуже важливі через брак рухової активності. Джерела білка - це безліч бобових (сочевиця, нут, горох), м'ясо птиці, кисломолочний і твердий сир, яйця, риба, м'ясо тварин.

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Супрун зазначає, що ніякі добавки і вітаміни в таблетках не замінять повноцінний раціон, і саме їжа, яку ми їмо, повинна бути першоджерелом всіх корисних речовин.

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Все по темі:

Ульяна Супрун, Витамині, Харчування, Дієта, Коронавірус.

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