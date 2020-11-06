"Одягай шапку, бо буде менінгіт": Супрун розвіяла черговий міф

Що таке менінгіт? Швидше за все, ви не раз чули від своїх батьків, бабусь або дідусів такі фрази: "Одягай шапку, бо буде менінгіт" або "Не ходи з мокрим волоссям, тому що" протягне "голову, і буде менінгіт!" Уявлення про те, що захворіти на менінгіт можна таким чином дуже поширені і міцно вкоренилися у свідомості українців. Такого в західних країнах ви не почуєте.

Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook розповіла, чи правда, що через відсутність шапки можна отримати менінгіт. Дійсно, носити шапку і тепло одягатися, коли на вулиці холодно, треба завжди. Але це не те, що врятує вас від менінгіту.

Менінгіт - це запалення захисних оболонок головного або спинного мозку. Він розвивається як інфекційне захворювання, яке найчастіше викликає вірус, чи бактерія. Інфікування відбувається, коли хвороботворні мікроорганізми потрапляють в кровотік, проходять гематоенцефалічний бар'єр і викликають запалення мозкових оболонок. Рідше причиною менінгіту можуть бути деякі гриби (криптококки і кандида) і найпростіші (спірохети). Ще рідше - травма голови, операція на мозку або в разі вушної інфекції.

Частими причинами менінгіту є все ж віруси і бактерії. Причому бактеріальний менінгіт дуже небезпечний - смерть від цього типу менінгіту може наступити протягом декількох годин, якщо вчасно не отримати медичну допомогу.

"Симптоми можуть виникнути раптово і миттєво, а можуть і з'явитися через кілька днів - у більшості випадків це відбувається протягом 3-7 днів після зараження збудником. Хоча більшість людей виліковується від бактеріального менінгіту без наслідків, він може мати серйозні ускладнення - пошкодження мозку, втрату слуху, проблеми з пам'яттю чи ниркову недостатність ", - зазначає Супрун.

Вірусний менінгіт в порівнянні з бактеріальним має легкий перебіг. Як правило, якщо імунна система організму функціонує нормально, хворі цей тип менінгіту не обов'язково вимагають особливого лікування і швидко одужують.

Симптоми менінгіту можуть виникнути в різному порядку, при цьому не всі, а тільки частина з них.

Першим симптомом може бути підвищена температура (38 градусів і вище) головний біль і збільшення тонусу потиличних м'язів: "Це може супроводжуватися нудотою, блювотою, тремтінням, світлобоязню або змінами психічного стану - людина може бути дуже розгубленою і мати сплутаність свідомості". Характерним симптомом менінгіту може бути висип, яка спочатку нагадує плями.

"Тому в шапці ви чи ні, мали мокре волосся чи ні - не матиме значення, якщо збудник потрапить в організм і викличе запалення", - заявила Супрун.

Як тоді можна запобігти менінгіту? Рекомендації від Уляни Супрун:

Вакцинуйтеся.

Не користуйтеся загальними речами з іншими людьми.

Дбайте про свій імунітет.

Дбайте про гігієну рук і вчіть цього своїх дітей.

Ретельно готуйте продукти харчування.

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