Скачать
П'ятниця, 06.11.2020
Трамп звинуватив Байдена в спробі вкрасти голоси: останні новини про підсумки виборів в США
Трамп звинуватив Байдена в спробі вкрасти голоси: останні новини про підсумки виборів в США
Лукашенко "гарантував" білорусам нові вибори
Лукашенко "гарантував" білорусам нові вибори
Байден за крок від перемоги, а Трамп вимагає перерахунку: останні підсумки виборів в США
Байден за крок від перемоги, а Трамп вимагає перерахунку: останні підсумки виборів в США
У США перехожі з криками увірвалися в прямий ефір українського ведучого. Відео стало хітом
У США перехожі з криками увірвалися в прямий ефір українського ведучого. Відео стало хітом

"Одягай шапку, бо буде менінгіт": Супрун розвіяла черговий міф

"Одягай шапку, бо буде менінгіт": Супрун розвіяла черговий міф
20:05 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay

Що таке менінгіт? Швидше за все, ви не раз чули від своїх батьків, бабусь або дідусів такі фрази: "Одягай шапку, бо буде менінгіт" або "Не ходи з мокрим волоссям, тому що" протягне "голову, і буде менінгіт!" Уявлення про те, що захворіти на менінгіт можна таким чином дуже поширені і міцно вкоренилися у свідомості українців. Такого в західних країнах ви не почуєте.

Уляна Супрун на своїй сторінці в соцмережі Facebook розповіла, чи правда, що через відсутність шапки можна отримати менінгіт. Дійсно, носити шапку і тепло одягатися, коли на вулиці холодно, треба завжди. Але це не те, що врятує вас від менінгіту.

Менінгіт - це запалення захисних оболонок головного або спинного мозку. Він розвивається як інфекційне захворювання, яке найчастіше викликає вірус, чи бактерія. Інфікування відбувається, коли хвороботворні мікроорганізми потрапляють в кровотік, проходять гематоенцефалічний бар'єр і викликають запалення мозкових оболонок. Рідше причиною менінгіту можуть бути деякі гриби (криптококки і кандида) і найпростіші (спірохети). Ще рідше - травма голови, операція на мозку або в разі вушної інфекції.

Частими причинами менінгіту є все ж віруси і бактерії. Причому бактеріальний менінгіт дуже небезпечний - смерть від цього типу менінгіту може наступити протягом декількох годин, якщо вчасно не отримати медичну допомогу.

"Симптоми можуть виникнути раптово і миттєво, а можуть і з'явитися через кілька днів - у більшості випадків це відбувається протягом 3-7 днів після зараження збудником. Хоча більшість людей виліковується від бактеріального менінгіту без наслідків, він може мати серйозні ускладнення - пошкодження мозку, втрату слуху, проблеми з пам'яттю чи ниркову недостатність ", - зазначає Супрун.

Вірусний менінгіт в порівнянні з бактеріальним має легкий перебіг. Як правило, якщо імунна система організму функціонує нормально, хворі цей тип менінгіту не обов'язково вимагають особливого лікування і швидко одужують.

Симптоми менінгіту можуть виникнути в різному порядку, при цьому не всі, а тільки частина з них.

Першим симптомом може бути підвищена температура (38 градусів і вище) головний біль і збільшення тонусу потиличних м'язів: "Це може супроводжуватися нудотою, блювотою, тремтінням, світлобоязню або змінами психічного стану - людина може бути дуже розгубленою і мати сплутаність свідомості". Характерним симптомом менінгіту може бути висип, яка спочатку нагадує плями.

Більше 10 тисяч пацієнтів в Україні одужали від коронавірусу за добу

"Тому в шапці ви чи ні, мали мокре волосся чи ні - не матиме значення, якщо збудник потрапить в організм і викличе запалення", - заявила Супрун.

Як тоді можна запобігти менінгіту? Рекомендації від Уляни Супрун:

  • Вакцинуйтеся.
  • Не користуйтеся загальними речами з іншими людьми.
  • Дбайте про свій імунітет.
  • Дбайте про гігієну рук і вчіть цього своїх дітей.
  • Ретельно готуйте продукти харчування.

Раніше "Телеграф" писав, що лікар-дієтолог Наталія Пугачова розповіла, які продукти можна вибрати для вечірнього перекусу людям, які ретельно стежать за своєю вагою.

Перейти на головну сторінку Додати коментар
Читайте Telegraf.com.ua у Google News

Все по темі:

Менингит, Ульяна Супрун, Симптомі.

Автор:

Телеграф
Додати коментар
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новини категорії

Новини категорії

Сьогодні читають
01 Свято 6 листопада: народні прикмети і заборони
02 У Броварах "пронумеровані" бюлетені були надруковані в друкарні сім'ї кандидата "Слуги народу"
03 Росіянка організувала нарколабораторію під Києвом: попалася на хабарі слідчого
04 Росіяни активно позбуваються від статуй Леніна і хочуть за це гроші
05 Грибники -"сталкери" поблизу ЧАЕС назбирали 60 кг радіоактивних грибів, але попалися поліції
Гороскоп
Гороскоп знак зодіаку ОвенОвен Гороскоп знак зодіаку ТелецьТелець Гороскоп знак зодіаку БлизнюкиБлизнюки Гороскоп знак зодіаку РакРак Гороскоп знак зодіаку ЛевЛев Гороскоп знак зодіаку ДіваДіва
Гороскоп знак зодіаку ТерезиТерези Гороскоп знак зодіаку СкорпіонСкорпіон Гороскоп знак зодіаку СтрілецьСтрілець Гороскоп знак зодіаку КозерігКозеріг Гороскоп знак зодіаку ВодолійВодолій Гороскоп знак зодіаку РибиРиби

Новини сьогодні

Переглянути всі стрічку новин
Свято 6 листопада: народні прикмети і заборони
Свято 6 листопада: народні прикмети і заборони
Дубінський влаштував свою приймальню у квартирі бізнес-партнера Коломойського - Схеми
Дубінський влаштував свою приймальню у квартирі бізнес-партнера Коломойського - Схеми
Росіяни активно позбуваються від статуй Леніна і хочуть за це гроші
Росіяни активно позбуваються від статуй Леніна і хочуть за це гроші
Коронавірус побив &quot;рекорди&quot; в 11 областях України
Коронавірус побив "рекорди" в 11 областях України
Телеграф - последние новости Украины и мира

Всі матеріали Телеграф, опубліковані на цьому сайті з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна", не підлягають подальшому відтворенню та / чи розповсюдженню в будь-якій формі, не інакше як з письмового дозволу агентства. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентства "УНІАН", "Укрінформ", "УНН", "Українські новини", "ІТАР-ТАСС", "Українська Фото Група" і "Reuters" в будь-якому вигляді суворо заборонено.

При повному або частковому використанні матеріалів дозволяється тільки за умови наявності прямої, відкритої для пошукових систем гіперпосилання на пряму адресу матеріалу на сайті telegraf.com.ua. Гіперпосилання має міститися виключно в першому абзаці тексту. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути менше шрифту публікації.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайту Правила сайту Контакти Реклама на сайті Політика конфіденційності Про проект Телеграф
Вгору
×
Продовжуючи переглядати telegraf.com.ua, Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Закрити Погоджуюся