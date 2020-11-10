"Лікування" ГРВІ у дитини: Євген Комаровський пояснив, чи корисна крапельниця при високій температурі

Відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський на своїй сторінці в Інстаграм часто ділиться порадами для батьків, як поводитися при тому чи іншому захворюванні у дитини. А також відповідає на різні питання. Цього разу було піднято питання про високу температуру у дитини при ГРВІ.
Підписниця доктора Комаровського запитала, чи варто взяти на озброєння такий метод зниження високої температури у дитини, як крапельниця.
Батьки вважають, що після крапельниці, зробленої в лікарні, малюк почуває себе набагато краще, а далі мама пише відмову від подальших лікарських втручань і їде доліковувати його вдома. Вона вважає, що крапельниця з глюкозою допомагає маленькому організму швидше впоратися з вірусом, а не мучитися з високою температурою. Чи так це?
«Нормальні люди, коли у дитини починається ГРВІ, повинні його активно поїти, про що ми ось уже багато років постійно говоримо» - каже Комаровський.
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Вопрос: Одна моя знакомая поделилась опытом «лечения» ОРВИ. Когда у ее ребенка повышается температура до 39, она вызывает «скорую», которая увозит их в больницу, а там дитю ставят капельницу. После капельницы малыш чувствует себя намного лучше, а дальше мама пишет отказ от дальнейших врачебных вмешательств и едет долечивать малыша дома. Она считает, что капельница с глюкозой помогает организму быстрее справиться с вирусом, а не мучиться с высокой температурой. ⠀ Как вы относитесь к этому опыту? Не сбивает ли капельница с толку организм, который нацелен на борьбу с вирусом? Надо ли принять на вооружение этот метод? ⠀ Ответ: Невольно напрашивается вот такая аналогия: у меня есть знакомая, которая когда видит, что ребенок хочет какать, быстренько ставит ему клизму, чтобы он не тужился и не мучился. ⠀ Отношение примерно следующее: нормальные люди, когда у ребенка начинается ОРВИ, должны его активно поить, о чем мы вот уже много лет постоянно говорим. Избыток жидкости активизирует работу слизистых оболочек, сердца и сосудов, помогая организму быстрее справиться с вирусом. ⠀ А если ребенка вместо этого везут в больницу, где подвергают риску ничем не обоснованных инъекций и заражения больничными инфекциями, то закрадывается мысль, что Бог чего-то недодал маме этого ребенка. Распространение подобного опыта возможно только со знаком минус. ⠀ Я мечтаю о том, чтобы к нам поскорее пришла нормальная медицина, когда за необоснованный вызов «скорой» люди будут платить весьма ощутимые деньги. ⠀ #докторкомаровский #вопросответ #вопросЕОК #дети #родительство #орви #питье #жидкость #здоровье
Надлишок рідини активізує роботу слизових оболонок, серця і судин, що допомагає організму швидше впоратися з вірусом. А якщо дитину замість цього везуть в лікарню, де піддають ризику нічим не обгрунтованих ін'єкцій і зараження лікарняними інфекціями, то закрадається думка, що Бог чогось недодав мамі цієї дитини, вважає Євген Олегович.
«Поширення подібного досвіду можливо тільки зі знаком мінус» - підсумував лікар.