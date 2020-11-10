"Лікування" ГРВІ у дитини: Євген Комаровський пояснив, чи корисна крапельниця при високій температурі

Відомий український лікар і телеведучий Євген Комаровський на своїй сторінці в Інстаграм часто ділиться порадами для батьків, як поводитися при тому чи іншому захворюванні у дитини. А також відповідає на різні питання. Цього разу було піднято питання про високу температуру у дитини при ГРВІ.

Підписниця доктора Комаровського запитала, чи варто взяти на озброєння такий метод зниження високої температури у дитини, як крапельниця.

Батьки вважають, що після крапельниці, зробленої в лікарні, малюк почуває себе набагато краще, а далі мама пише відмову від подальших лікарських втручань і їде доліковувати його вдома. Вона вважає, що крапельниця з глюкозою допомагає маленькому організму швидше впоратися з вірусом, а не мучитися з високою температурою. Чи так це?

«Нормальні люди, коли у дитини починається ГРВІ, повинні його активно поїти, про що ми ось уже багато років постійно говоримо» - каже Комаровський.

Надлишок рідини активізує роботу слизових оболонок, серця і судин, що допомагає організму швидше впоратися з вірусом. А якщо дитину замість цього везуть в лікарню, де піддають ризику нічим не обгрунтованих ін'єкцій і зараження лікарняними інфекціями, то закрадається думка, що Бог чогось недодав мамі цієї дитини, вважає Євген Олегович.

«Поширення подібного досвіду можливо тільки зі знаком мінус» - підсумував лікар.