Чи потрібно носити маску, якщо в квартирі є хворий на коронавірус? Лікар дала відповідь

Лікар-пульмонолог Світлана Гук розповіла, як захиститися, якщо в квартирі хтось захворів на COVID-19, а можливості самоізолюватись окремо - немає.

Світлана зазначила, що в ідеалі, було б непогано і вдома ходити в захисній масці.

Так, як не всі українці можуть дозволити собі мати кілька квартир або дачу, щоб там ізолювати хворого, то хоча б бажано виділити йому окремий посуд, який потрібно ретельно мити. І, звичайно ж, добре обробляти свої руки після миття.

Приміщення, в якому знаходиться інфікований, потрібно добре провітрювати. Якщо хворий кашляє, то бажано, що б він виходив на добре провітрюване місце.

На жаль, про обійми поки доведеться зав'язати.

Якщо ж хворий потребує догляду, то з цим складніше. Від соціальних можливостей сім'ї багато залежить.

Раніше, «Телеграф» писав, що вчені назвали прості напої, які можуть знизити ризик смерті від коронавірусу.