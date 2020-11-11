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Середа, 11.11.2020
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Чи потрібно носити маску, якщо в квартирі є хворий на коронавірус? Лікар дала відповідь

Чи потрібно носити маску, якщо в квартирі є хворий на коронавірус? Лікар дала відповідь
10:21 Сьогодні Телеграф Фото: pexels.com

Лікар-пульмонолог Світлана Гук розповіла, як захиститися, якщо в квартирі хтось захворів на COVID-19, а можливості самоізолюватись окремо - немає.

Світлана зазначила, що в ідеалі, було б непогано і вдома ходити в захисній масці.

Так, як не всі українці можуть дозволити собі мати кілька квартир або дачу, щоб там ізолювати хворого, то хоча б бажано виділити йому окремий посуд, який потрібно ретельно мити. І, звичайно ж, добре обробляти свої руки після миття.

Приміщення, в якому знаходиться інфікований, потрібно добре провітрювати. Якщо хворий кашляє, то бажано, що б він виходив на добре провітрюване місце.

На жаль, про обійми поки доведеться зав'язати.

Якщо ж хворий потребує догляду, то з цим складніше. Від соціальних можливостей сім'ї багато залежить.

Раніше, «Телеграф» писав, що вчені назвали прості напої, які можуть знизити ризик смерті від коронавірусу.

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Все по темі:

Здоровья, Лікар, Коронавірус, Covid-19, Світлана Гук.

Автор:

Телеграф
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