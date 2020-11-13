Коли "туман в голові": Супрун розповіла про симптоми у тих, хто вже перехворів на COVID-19

Якщо ви відчуваєте, що вам складно чітко мислити і у вас проявляється забудькуватість, швидше за все, ви відчуваєте ментальну втому з сукупністю симптомів, які часто називають "brain fog", буквально "туман в голові". В контексті пандемії це умовний стан втоми, забудькуватості і неможливості сконцентруватися і чітко мислити почав фігурувати частіше серед людей, що перехворіли COVID-19.

Уляна Супрун на своїй офіційній сторінці в Facebook розповіла, що "brain fog" - загальний термін для сукупності симптомів, які впливають на когнітивні процеси. Сам по собі він не є медичним станом або технічно не визначає окремий діагноз, а скоріше виникає як спільна риса інших станів або хвороб.

Зараз лікарі і вчені використовують "brain fog" в основному для опису неврологічних симптомів, які виникають в результаті хвороби на COVID-19. Хоча з'явитися "туман в голові" може і з інших причин, наприклад хронічний стрес, синдром хронічної втоми, порушення сну, побічна дія деяких ліків, настання менопаузи, або як наслідок алергії, травми голови, проблем з щитовидною залозою, на ранніх стадіях розсіяного склерозу , через тривожність і депресію або як наслідок лікування раку.

Чому це відбувається саме після COVID-19?

Точна причина цього стану невідома. Поки вважають, що поява "brain fog" та інших когнітивних наслідків після хвороби викликані, ймовірно, особливостями імунної відповіді на вірус, або через брак кисню, який доходить до мозку, або причиною може бути аутоімунний стан, при якому організм виробляє антитіла, які атакують мозок . Можливо, вони всі так чи інакше мають на це вплив.

Що робити? Щоб не перетворити звичайний стрес в хронічний, потрібно усвідомити причину, (багато роботи, стрес через невизначеність або проблеми у відносинах) і прибрати цей тригер зі свого життя.

Налаштуйте свій режим сну.

Якісний і повноцінний сон - запорука відновлення організму, а також зміцнення імунної та ендокринної систем. В ідеалі, у дорослої людини сон повинен тривати сім-девять годин, а починатися і закінчуватися в один і той же час. Також важливо заздалегідь подбати про комфортне ліжко, легкий одяг із натуральних тканин, прохолодне і провітрене приміщення, щільно зашторені вікна і повна тиша.

Будьте фізично активні.

Коли ми займаємося фізичною активністю в мозку виділяються ендорфіни - нейромедіатори, з якими пов'язане знеболювання і почуття ейфорії.

Робіть регулярно протягом дня перерви від будь-яких занять.

Можна зробити наступне: встановити нагадування протягом дня так, щоб ви могли відпочити від будь-якої діяльності 5 хвилин 5 разів на день. У ці 5 хвилин стоїть буквально не варто робити "нічого" - не читати, не слухати музику, підкаст або скролити стрічку новин.

Учіть мозок новому.

Це спонукає мозок виробляти норадреналін - нейромедіатор, який викликає збудження. Новий маршрут додому, нові підходи у виконанні рутинного завдання, прослуховування незвичайної для вас музики під час прогулянки або роботи, приготування нових страв - ці дії можуть викликати радість від навчання новому, завдяки тому ж виділенню норадреналіну.

Як допомогти мозку "прийти в себе", якщо відчуваєте ментальну втому?

Подбайте про повноцінне відновлення після розумового навантаження.

Коли ми відчуваємо фізичну втому, ми розуміємо, що треба відпочити. Втім, вловити сигнали мозку про те може бути складніше, тому люди схильні продовжувати працювати далі і ще більше навантажувати свій когнітивний ресурс. Чим більше так робити, то буде збільшуватися ймовірність, що ви будете відчувати "туман в голові", тобто зниження концентрації уваги і продуктивності частіше. Пам'ятайте, що мозку також потрібне відновлення і відпочинок, як і нашому тілу.

Контролюйте стрес.

Під час стресу відбуваються фізіологічні зміни, які підвищують ризики появи хронічних хвороб, порушується сон, настає втома, зокрема, з'являється ось цей "туман в голові" - складно концентруватися, забуваються різні речі, розум не чіткий.

Їжте повноцінну і корисну їжу.

У раціоні обов'язково повинні бути фрукти, овочі, продукти з цільного зерна, макаронні вироби, бобові, горіхи і насіння, а також рослинні масла, жирна риба (оселедець, скумбрія), птиця і молочні продукти. Зменшіть споживання тваринних жирів і червоного м'яса. Не пропускайте прийомів їжі, не переїдайте.