Новий штам коронавируса виявили у Великій Британії та інших країнах: що про нього відомо (інфографіка)

14 грудня стало відомо, що у Великій Британії виявлена нова мутація коронавіруса, яка є більш заразною.

Що відомо про новий штам з Великобританії?

Британська Служба громадської охорони здоров'я повідомляє, що мутований коронавірус "VUI - 202012/01" був виявлений ще у вересні, однак до листопада поширювався повільно.

Вчені говорять, що новий вид передається значно краще, ніж "звичайний" COVID-19 і поширюється на 70% швидше. З позитивного - «новий» ковід не такий смертельний.

Створена вакцина проти коронавіруса діє і на його мутацію, проте 100% гарантії цього немає.

Варто зазначити, що дослідження нового штаму тривають.

На сьогоднішній день, «новий» коронавірус виявлений в ряді країн, серед яких і Україна. 21 грудня в Італії підтвердили перший випадок захворювання мутованим вірусом.