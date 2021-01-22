"Вночі не могла спати - від уколу боліла вся рука": як українці в Польщі щеплення від COVID-19 робили

«Вакцинуватися чи не варто?», - зараз таким питанням спантеличені багато людей в різних країнах. «А чи не зашкодить це моєму здоров'ю?», - ось основна причина відмов і сумнівів. Повною мірою ніхто сьогодні не може знати напевно, якими можуть бути наслідки уколу, а невідомість багатьох людей лякає. Отже, в Україні виникає природний інтерес до тих людей, які вже отримали щеплення, проживаючи за кордоном. "Телеграф" дізнався про отриманий досвід з перших вуст.

Однією з близьких Україні держав, яка вже повним ходом почала процес вакцинації, стала Польща. У сусідів затвердили національну програму вакцинації, уклали контракти з п'ятьма виробниками вакцин проти COVID-19 на закупівлю більш ніж 60 мільйонів доз. Поляки до проблеми здоров'я населення підійшли відповідально і дбайливо, надавши можливість безкоштовно отримати вакцину не тільки власним громадянам, а й українцям, які тимчасово або на постійній основі живуть в Польщі. А таких там тільки за офіційною статистикою проживає понад півмільйона. Одна з них - медик Оксана Семенович, яка вже 10 років живе в польському місті Кельце. Молода жінка працює в стоматологічній клініці та, отже, належить до тієї категорії населення, якій запропоновано вакцинуватися в першу чергу.

- Про те, що належить робити щеплення вакциною Pfizer, я дізналася всього за 3 години до самої процедури, - розповідає Оксана. - Річ у тім, що я планувала на Різдвяні свята поїхати у двотижневу відпустку в Україну. Але додому не поїхала, а коли 11 січня вийшла на роботу, то всім вже було відомо про вакцинацію.

Землячка пояснює, що і з колегами, і з рідними заздалегідь обговорювала можливість вакцинуватися в перших рядах. Вона була категорично проти вакцини, не знаючи, як відреагує її організм. Планувала почекати приблизно пів року, з'ясовуючи, якою буде реакція на вакцину в інших людей. Але все вийшло інакше. За словами Оксани, від процедури можна було і відмовитися, у цьому не було обов'язковості. Причому чимала частина співробітників (приблизно третина) так і зробила. Хтось - за переконаннями, хтось - перестрахувавшись, через погане самопочуття, після хвороби або маючи хронічні захворювання. Наприклад, одна її колега тільки що перенесла запалення вуха, їй не дозволили робити цю процедуру.

- Але розмови про те, що надалі тих, кому не ввели вакцину від ковіда, не допускатимуть до роботи, в нашому середовищі не припинялися. Хоча офіційно таких заяв не було. Мене в список на щеплення занесла моя адміністратор. І теж пояснила, що можу відмовитися в будь-який момент, і зробити її потім, коли захочу. Поговоривши зі знайомими, які вже встигли провакцинуватися і ніяких наслідків не відчули, я зважилася і сама.

Оксана Семенович зізнається, що не боялася самого уколу, але сильно переживала за свій організм.

- Спочатку було все нормально, нас просили пів годинки посидіти, почекати - чи не відчуємо ми себе погано. З нашої роботи було багато людей: посиділи, почекали. Потім у мене почала боліти голова. І у колеги, з якою я приїхала, теж розболілася. Але не можу стверджувати, що це саме через вакцину. Швидше за все, просто від переживань. А коли я приїхала додому, то була настільки стомленою, що енергії просто ані краплі не залишилося... Тому до вечора пролежала, нічого не роблячи.

Самого уколу співрозмовниця навіть не відчула, але під вечір почало боліти місце щеплення.

- Вночі я практично не могла спати, тому що, повертаючись на бік, відчувала, як болить повністю вся ліва рука. І на наступний день було так само. Причому, коли вона була просто опущена вниз, то було нормально, а коли я її підіймала, відчувала біль. Дізналася, що такі самі симптоми були й в інших вакцинованих колег. А через добу біль припинилася.

Порівняти з протіканням коронавірусної хвороби вакцинацію Оксана не може - каже, що на щастя, не встигла ніде підчепити ковід. Або, може, він протікав зовсім непомітно. Але тест жінка не робила. "Короною" хворіли її колеги, а також бабуся, дід та тітка, які знаходяться в Україні. Старше покоління встигло перехворіти навесні минулого року.

- Це був травень, і в той час про це захворювання ще мало було відомо. Ми тоді за 82-річну бабусю сильно переживали. У неї було двостороннє запалення легенів, трималася температура весь час. І навіть коли прийшли результати тесту, то не сказали їй про коронавірус, щоб вона себе не "накручувала". Тільки коли вона вже стала одужувати, повідомили, що був коронавірус. У дідуся хвороба пройшла в більш легкій формі, температура була буквально 3-4 дні та трохи кашлю.

Варто зазначити, що на сьогодні в Польщі зареєстровано близько 1,5 мільйона заражень COVID-19, при цьому майже 35 тисяч осіб стали жертвами цієї хвороби. В Україні - 1,2 млн випадків захворювання і понад 22 померлих.

Всього через кілька днів - 1 лютого - Оксана Семенович повинна буде отримати другий укол вакцини. Українка сподівається, що це буде не гірше, ніж в перший раз. Зате на кілька місяців її життя буде захищене від "корони".

Нагадаємо, раніше українка розповіла "Телеграфу", як в Канаді готувались до вакцинації від COVID-19.

Також наші журналісти з'ясовували, чим живе і як готується до вакцинації від COVID-19 острів Балі.