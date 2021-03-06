Українцям колють залишки вакцини від COVID-19: хто і як може отримати дозу поза чергою

З 24 лютого в Україні почалася вакцинація від COVID-19. Зараз зробили вже понад 12 тисяч щеплень препаратом Covishield/AstraZeneca.

Першими, хто отримав протидію коронавірусу стали медики, викладачі, соціальні робітники, працівники та мешканці інтернатів, будинків для літніх людей, військові, правоохоронці та рятувальники.

Додалося ще декілька категорій громадян

З початку цього тижня в Дорожній карті по вакцині з'явилися деякі зміни. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав Наказ №369, який додав до списку тих, хто йде поза чергою, громадських діячів, лідерів думки, діячів культури та спорту, лідерів релігійних спільнот. Наразі розглядається варіант щодо дозволу також журналістам зробити щеплення у перших рядах.

У документі вказано дві причини, чому вирішили додати у цей список людей з активною життєвою позицією:

1. У флаконах з вакциною знаходиться 10 доз Covishield/AstraZeneca. Після відкриття посуд має бути спустошеним протягом шести годин. Стільки становить час однієї сесії щеплення. Заморожувати відкритий флакон не можна, тільки утилізація. Включення додаткових категорій громадян дозволить зменшити кількість доз вакцини, які доведеться викинути.

2. МОЗ таким чином хоче популяризувати антиковідну вакцину та запроваджує публічні вакцинальні сесії, щоб підвищити довіру населення до препарату.

Ініціативу підхопили в Одесі

Одеський обласний центр громадського здоров'я на своїй сторінці в Facebook 1 березня оприлюднив відповідну інформацію. Також в організації почали формувати власні списки за допомогою онлайн-реєстрації, щоб всі охочі громадські діячі мали змогу отримати вакцину.

Але в інших обласних центрах інформацію про це, на жаль, не публікували. Публікація про Наказ №369 з’явилась також на офіційній сторінці Центру громадського здоров’я України. У ній також зробили пояснення, чому і звідки виникають залишки вакцини.

Наприкінці другого тижня вакцинації щеплення в Одесі зробили вже 15 лідерів думок та людей з активною громадянською позицією. Про це можна прочитати на сторінці у головного редактора "Первое городское радио 102.7 fm" Одеси Вадима Шпаченка.

В решті міст про таку ініціативу знають дуже замало

Наказ №369 опублікували на своїх сторінках та офіційних сайтах далеко не всі обласні Центри громадського здоров’я. Дехто просто зробив репост про зміни в Дорожній карті вакцинування тим самим не загостривши увагу.

Варто зазначити, що більшість філіалів Центру громадського здоров’я мають у Facebook приблизно однаковий вигляд та заставки. Але є виключення, які важко знайти в гуглі та соціальних мережах.

Наприклад, "КНП ХОР Обласний центр громадського здоров’я". Повна назва закладу розшифровується як "Комунальне некомерційне підприємство Харківської обласної ради Обласний центр громадського здоров’я". 1 березня 2021 на їх ресурсах так і не з’явилось інформації про зміни в позачергових кандидатах на щеплення. Наказ №369 ніхто не публікував.

Наш журналіст зателефонував до установи та поцікавився, чи зможе хтось з громадських діячів позачергово отримати вакцину Covishield/AstraZeneca.

"Дійсно, відповідного цього наказу ми можемо позачергово вакцинувати публічних осіб та організації, але потрібно, щоб ви від своєї організації або спілки написали нам на Департамент здоров’я листа. В ньому потрібно вказати кількість людей, які бажають щепитися. На підставі цього ми ставимо вас у графік", - відповів на питання заступник директора Департаменту охорони здоров'я Харківської обласної державної адміністрації - начальник управління медичної діяльності, реформ та стратегічного розвитку Ігор Волченко.

На питання, чому в Одесі самі зробили форму для заповнення, а в Харкові детальної інформації немає, Волченко відповів, що у будь-якому разі потрібен офіційний лист.

"У нас в середині дня може вакцинуватись 37 медиків. Відповідно, залишається три дози, на які ми можемо запросити вас. А лист є підставою для того, щоб ми могли включити вас на залишки для щеплення".

Незастосована вакцина дійсно утилізується, однак детальної статистики щодо цього поки немає. Наразі тільки в Одесі допетрали зробити окремі списки для соціально активних індивідів. Чи почнуть їх пости приваблювати пересічних громадян щепитися - покаже час. Поки більша частина українців просто боїться нових ліків. Тому невідомий літраж індійської рідини виливається як непотріб.

Зазначимо, що навіть публічна вакцинація президента Володимира Зеленського та інших топ-чиновників не дуже змінила ставлення українців до вакцинації. Опитування "Телеграфу" показало розподіл тих хто "за" та "проти" приблизно навпіл.