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Понеділок, 05.04.2021
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Лікар оцінив реальне число хворих на коронавірус в Україні

Лікар оцінив реальне число хворих на коронавірус в Україні
16:54 Нд, 4 Квітень 2021 Телеграф

Статистика кількісті нових випадків зараження коронавірусом Covid-19 в Україні не відповідає дійсності і значно занижена.

Таку думку в інтерв'ю "Телеграфу" висловив головний лікар львівського медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький.

"Якщо говорити про нові випадки, то статистика явно не відповідає реальному стану. Ймовірно, випадків більше приблизно в 5 разів. Тому зараз може бути близько 100 тисяч нових випадків в день. І тому є 5 відсотків важких пацієнтів, які потрапляють в стаціонар - 5 тисяч госпіталізацій. У нас офіційно 15-20 тисяч нових випадків, але якби при такій захворюваності була така висока госпіталізація, то це було б вкрай складне захворювання ", - сказав лікар.

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При цьому він зазначив, що інші статистичні дані, пов'язані з коронавірусом, в основному відповідають дійсності.

"За госпіталізаціями - приблизно відповідає. Щодо летальних випадків, скоріше, так само. Хоча кількість може бути трохи більше за рахунок того, що не всі випадки ковіда фіксуються", - сказав Жиравецький.

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За словами головлікаря, така ситуація з фіксуванням нових випадків зараження пов'язана з тим, що Україна "просто не встигає з діагностикою".

"Зараз це важливий момент. Але ми, напевно, вже не наздоженемо за можливостями тестування, які, наприклад, виконуються в США. На тести потрібно більше коштів, технологічне забезпечення", - зазначив він.

Більше про те, чи буде в Україні новий локдаун і що буде з коронавірусом в майбутньому, читайте в матеріалі "Телеграф": Реально в Україні зараз можливо до 100 тисяч заражень ковідом щодня, - лікар Тарас Жиравецький.

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Дмитро Іщенко
Автор: Дмитро Іщенко Редактор стрічки новин
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Статистика, Лікар, Коронавірус, Covid-19, Захворюваність, Тарас Жиравецький.
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