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Понеділок, 05.04.2021
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Постковідний синдром в Україні: з чим стикаються ті, хто видужав

Постковідний синдром в Україні: з чим стикаються ті, хто видужав
Оновлено 15:46 Сьогодні Телеграф

У МОЗ України попередили про те, що людина, яка перехворіла коронавірусом, може відчувати на собі наслідки хвороби протягом 12 тижнів. Про особливості постковідного синдрому розповів професор Сергій Дубров.

За словами доктора медичних наук, синдроми можуть проявитися з боку всіх систем організму, але найчастіше страждають дихальна, серцево-судинна та нервова.

"Перш за все, мова йде про інфільтративні зміни на рентгенограмах або КТ органів грудної порожнини. Після важкого перебігу хвороби тривалий час пацієнти потребують допоміжної респіраторної підтримки, навіть якщо ПЛР-тест є негативним", - говорить Дубров.

Що ж стосується побочки на серце, українські медики кажуть, що міокардит серед українців після коронавірусу трапляється рідше, ніж в інших розвинених країнах. Лікувати "постковідний синдром" - продовжує Дубров - не потрібно. Однак експерти США і Європи рекомендують помірні фізнавантаження, здоровий сон і повноцінне харчування для якнайшвидшого відновлення.

Раніше доктор Євген Комаровський повідомляв, що, в основному, ковід лікується в домашніх умовах. А одними з актуальних питань є: "А коли ж звертатися в стаціонар" і "За яких симптомів показане лікування в лікарні".

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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МОЗ, Коронавірус, Сергій Дубров, Постковідний синдром.
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