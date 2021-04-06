Чи з'явився в Україні колективний імунітет до коронавіруса: лікар дав відповідь

В даний час серед населення України немає колективного імунітету до COVID-19.

Про це розповів Телеграфу головний лікар львівського медичного центру "Біокурс" Тарас Жиравецький.

"Ми не можемо говорити про колективний імунітет, коли у нас кожен день 5 тисяч госпіталізацій в лікарнях", - сказав він.

За його словами, за наявності такого, число госпіталізацій скоротиться до 20-100 по всій Україні.

На те, що колективний імунітет сформований також буде вказувати значне зниження числа нововиявлених випадків інфікування.

Але для того, щоб взагалі говорити про колективний імунітет, зазначив Жиравецький, перехворіти має близько 70-80% всього населення.

Більше про реальну ситуацію з коронавірусом в Україні і про те, як йдуть справи з вакцинацією, читайте в матеріалі "Телеграф": Реально в Україні зараз може бути до 100 тисяч заражень ковідом щодня, - лікар Тарас Жиравецький.