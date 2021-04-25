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Шашлики без наслідків: поради дієтолога, що стануть у нагоді кожному перед травневими святами

Шашлики без наслідків: поради дієтолога, що стануть у нагоді кожному перед травневими святами
09:03 Сьогодні Телеграф Фото: pixabay.com

Залишилися лічені дні до завершення Великого посту і початку травневих свят, і багато хто вже напевно планує, як буде проводити довгоочікувані вихідні. Але занадто бурхливе святкування може нанести удар по здоров'ю - привести до появи декількох зайвих кілограмів, печії, болю.

Кілька порад для читачів "Телеграфу" дала лікар-радіолог, дієтолог Ірина Дюжник.

Під час великого посту віряни практично весь час харчуються рослинною їжею. Наш організм підлаштовується, та виробляє саме ті ферменти та у тій кількості, що потрібні саме у той час.

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Тому з посту потрібно виходити поступово, додаючи до звичних страв і інші продукти, щоб організм поступово підлаштовувався під зміну харчування.

 
 
 
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Публикация от ЛIКАР- ДIЕТОЛОГ | ОНЛАЙН (@dr.irina_diuzhnyk)

 

Чи можна їсти м'ясо, молочку, борошняне?

Різкий перехід до жирної, м'ясної їжі, алкоголю та здоби можуть привести до загострення хронічних хвороб та навіть первинного захворювання, тому що організм різко продукує велику кількість ферментів.

Вживання одразу жирного м'яса (до прикладу, домашньої ковбаси, шашлику зі свиней) призводить до підвищення вироблення шлункового соку, що є подразнюючим фактором на слизову оболонку шлунку. Уе може призвести до відчуття печії, загострення гастриту та виразкової хвороби. Це ж стосується і алкоголю.

Молочні продукти після великої перерви у вживанні можуть призвести до болі у кишківнику та діареї, тому що організм зменшив вироблення ферменту лактази, і для поновлення цієї функції потрібен час.

Жирна сметана та домашні сливки також сприяють викиду жовчі, тому людям з захворюванням жовчного міхура потрібно по трішки вводити їх в раціон.

Не налягайте на здобу. Незважаючи на те, що під час посту вживають випічку, велика кількість здоби також може призвести до відчуття печії та болі у кишківнику.

Так що ж все-таки можна їсти?

Намагайтеся поставити на святковий стіл нежирне м'ясо. Наприклад, курятину, кролика, телятину. Свинина та гусяче м'ясо відносяться до жирного виду. Дуже гарним варіантом святкової страви стане запечена риба.

Найкраще для шашликів на травневі свята вибрати нежирне м'ясо і овочі

За основу все ж візьміть запечені або свіжі овочі. Також гарно підійдуть та ферментовані овочі. наприклад, квашена капуста.

Пам'ятайте: продукти потрібно вводити по трішки.

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Валерія Куценко
Автор: Валерія Куценко
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Все по темі:

Пасха, Великдень, Свята, Дієтолог, Поради, Великий піст, Великдень 2021, Ірина Дюжнік.
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