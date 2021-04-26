Захворюваність продовжує падати: ситуація з Covid-19 в Україні на сьогодні

У неділю, 25 квітня, в Україні зафіксували 5062 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 221 дитина і 54 медпрацівники. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

Згідно з опублікованими даними, за минулу добу в країні було госпіталізовано 2061 особа, зафіксували 195 летальних випадків, а 6910 осіб визнали здоровими. При цьому було здійснено 25 248 тестувань за добу.

Загалом станом на 26 квітня 2021 року в Україну 2 030 333 особи перехворіли на коронавірус. З них 1 579 438 одужали, а 42 518 - померли.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків Covid-19 зареєстровано в Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях.

Що стосується вакцинації, то, за даними глави МОЗ, 25 квітня 1114 осіб отримали щеплення проти COVID-19.

Всього ж 528 030 осіб щеплено з початку прищеплювальної кампанії, з яких отримали 1 дозу - 528 028 осіб, а завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (з них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

Як раніше повідомляв "Телеграф", з 00:00 26 квітня Львівська область покинула "червону" зону карантину.