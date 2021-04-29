"Може спалахів ковіда вже і не буде": лікар поділився прогнозом про долю пандемії

Коронавірус, який охопив всю Україну і привів країну до переповнених лікарень і локдауну, може послабити свою хватку. Такою думкою поділився в "Фейсбук" доктор Євген Дубровський, який рятує людей від COVID-19 з початку його поширення по нашій країні.

Експерт вважає, що наступна хвиля епідемії якщо і трапиться, то буде не настільки сильною, як попередні.

"Ми зараз знову виходимо на спокійний, нормальний ритм. Ще трохи, і літо з його ефективними природними і соціальними складовими допоможе більш-менш безпечно пережити певний проміжок часу, - вважає доктор. - Може, спалахів ковіда вже і не буде. Це за умови, що вже перехворіла переважна більшість населення".

Однак, продовжує Дубровський, коронавірус може стати сезонною хворобою, до якої до осінньо-зимового періоду слід підготуватися як системі охорони здоров'я в цілому, так і кожному з нас окремо.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до України вже в травні добереться новий індійський штам ковіду.