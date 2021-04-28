Творець вакцини від коронавірусу поділився обнадійливим прогнозом для Європи

Вже цього літа коронавірус в Європі може піти на спад завдяки колективному імунітету і вакцинації.

Про це заявив сьогодні, 28 квітня, глава німецької фармацевтичної компанії BioNTech Угур Сахін, передає DW.

За його словами, точний поріг, необхідний для досягнення достатнього рівня імунізації, все ще обговорюється. Однак уже є дані, що рівень вище 70% значно порушить передачу вірусу серед населення. Швидше за все, пандемія в Європі піде на спад вже до серпня.

Сахін також говорить, що колективний імунітет спочатку не буде включати дітей, адже щеплення від ковіда роблять людям старше 16-ти.

Раніше ми повідомляли, що введений владою Києва на початку квітня фактичний локдаун не має відношення до зниження кількості зайнятих койко-місць хворими на коронавірус і людей з підозрою на нього.