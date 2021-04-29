Відсутність смаку і нюху вже не показник: у хворих на коронавірус змінилися основні симптоми

Коронавірус в українців останнім часом протікає з симптомами, що не схожі з проявом хвороби в 2020 році.

Про це в інтерв'ю ТСН повідомив директор Львівської обласної інфекційної лікарні, головний інфекціоніст Львівщини Сергій Федоренко.

Так, перш за все, мова йде про втрату нюху, що було характерною ознакою ковіду в першу-третю хвилю. Тепер же українці все частіше відчувають смаки і запахи, хоча тести на коронавірус виявляються позитивними.

"У інфікованих температура досягає 40 градусів, виражена загальна слабкість. Люди іноді навіть не можуть пересуватися по квартирі або по дому. Це нудота або блювота, діарея, кашель і задишка. У стаціонарі в 95% випадків ми бачимо ураження легень, що характеризується двосторонньою бронхопневмонією, розвиваються міокардит. Є також ураження з боку центральної нервової системи. Це - дезорієнтацію в просторі і часі. Є навіть випадки психотичних реакцій", - говорить про сьогоднішній прояв коронавірусу Федоренко.

Раніше ми повідомляли, що коронавірус, який охопив всю Україну і привів країну до переповнених лікарень і локдауну, незабаром може послабити свою хватку.