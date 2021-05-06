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Четвер, 06.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Українські вчені розробили прототипи вакцин від коронавируса, але зіткнулися з серйозною проблемою

Українські вчені розробили прототипи вакцин від коронавируса, але зіткнулися з серйозною проблемою
02:42 Сьогодні Телеграф

В Україні розробили три прототипи вакцин від коронавирусної інфекції Covid-19.

Про це у своїй колонці на сайті видання "Українська правда" написав Олексій Данилов, секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) 4 травня.

За словами чиновника, в Україні існує науковий потенціал і вже розроблені три прототипи вакцин від вірусу, який став причиною пандемії в світі. Але серйозну перешкоду для завершення доклінічних випробувань становить відсутність лабораторії з необхідним класом захисту.

Українські вчені взялися за розробку вакцини від коронавируса ще у квітні минулого року. Тоді президент Зеленський обіцяв їм за винахід вітчизняного препарату мільйон доларів. 

За півроку, у жовтні 2020 року міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявляв про те, що українська вакцина пройшла етап випробування на живих клітинах, і вже восени цього року, після того, як будуть пройдені ще три етапи випробувань, ми будемо мати власну вакцину.

Тоді ж в ОП говорили про те, що Зеленський вже ознайомився з першими результатами вакцини, яка пройшла доклінічні випробування. Повідомлялося, що вони проводилися в лабораторіях Туреччини і США, оскільки власної відповідної лабораторії в Україні немає.

Раніше Степанов розповів про можливу розробку української вакцини двома виробниками і труднощі, з якими вони зіткнулися.

Як повідомляв «Телеграф» раніше, президент Володимир Зеленський хоче провести вакцинацію більшості населення України до Дня Незалежності.

 

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Василий Неплохой
Автор: Василий Неплохой
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Все по темі:

Олексій Данілов, Вакцини, Коронавірус, Covid-19.
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