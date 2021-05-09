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Неділя, 09.05.2021
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Пульмонолог дав важливу пораду тим, кому важко дихати після перенесеного коронавірусу

Пульмонолог дав важливу пораду тим, кому важко дихати після перенесеного коронавірусу
05:29 Сьогодні Телеграф

Якщо після перенесеного коронавірусу важко дихати, то краще не чекати, що стане легше, а використовувати для полегшення дихання кисневий концентратор.

Таку пораду дав пульмонолог, доцент Київського медичного університету, кандидат медичних наук Євген Симонець.

"Шукати кисневий концентратор. У пацієнтів з великим ураженням легеневої тканини формується пневмофіброз і емфізема верхівок легень", - сказав він, пояснивши звідки виникає нестача кисню.

За його словами, таким пацієнтам в цьому випадку не вистачає кисню, легені не забезпечують правильний газообмін. Чекати того, що стане легше не варто, оскільки може розвинутись дихальна недостатність.

Для довідки

Кисневий концентратор - апарат для виділення молекул кисню з навколишньої атмосфери, їх концентрації та видачі у вигляді потоку чистого кисню. Використовується при кисневої терапії - пацієнту подається кисень у більш високій концентрації, ніж в атмосферному повітрі. 

Відзначимо, що ціни на кисневі концентратори стартують від 7 тисяч гривень.

Як повідомляв "Телеграф", на ранок суботи, 8 травня, в Україні зафіксовано 8 710 нових випадків коронавірусу, що на 306 випадків більше, ніж добу раніше. Зокрема, захворіли 374 дитини та 193 медпрацівників.

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Наталія Гурковська
Автор: Наталія Гурковська Редактор стрічки новин
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Коронавірус, СОVID-19, Євген Симонець, Пульмонологи, проблеми з диханням.
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