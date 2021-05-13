Від якої антиковідної вакцини постраждало найбільше українців: Ляшко розповів про побочки

У МОЗ розповіли про те, скільки українців зробили щеплення від коронавірусу і скільки людей зіткнулися з побічними ефектами.

Про це під час прямого ефіру на "Радіо Свобода" заявив головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

За його словами, станом на 11 травня, в нашій країні прищепилося 884 547 громадян, з яких 0,22% поскаржилися на погане самопочуття і інші симптоми поствакцінації.

Ляшко каже, що реакція організму на щеплення від ковіду відбувається протягом місяця. В такому випадку в МОЗ проводять розслідування: чи було це внаслідок вакцинації або це збіглося з щепленням за часом.

Найчастіше українці скаржаться на корейську вакцину індійського виробництва AstraZeneca й індійську Covishield.

"По вакцині Covishield - тисяча повідомлень від усіх провакцинованих. По вакцині CoronaVac (китайського виробництва - ред.) - 7 повідомлень, по вакцині Pfizer - 7 повідомлень і по вакцині AstraZeneca (Південна Корея- ред.) - 177 повідомлень", - рапортує Ляшко.

Найчастіші реакції на ці вакцини - біль в місці щеплення, почервоніння, алергічна реакція, головний біль і підвищення температури.

Нагадаємо, в США вчені представили результати нового дослідження щодо того, яка з представлених антиковідних вакцин захистить від нових мутацій коронавірусу найкраще.