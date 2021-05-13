Індійський штам COVID-19 дістався до Росії: людей масово відправляють на ізоляцію

У Росії виявили перші випадки зараження індійським штамом коронавірусу.

Як повідомляють росЗМІ з посиланням на управління Росспоживнагляду Ульяновської області, нову форму ковіду B.1.617 підтвердили у 16 іноземних студентів Ульянівського державного університету, які в квітні і травні прилетіли в Росію з Індії.

В результаті, індусів ізолювали, як і всіх тих, хто встиг з ними проконтактувати: близько 120 студентів і двох водіїв.

У Росії кажуть, що "вихід вірусу за межі обсерватора категорично виключений" і не планують приймати додаткові профілактичні заходи в зв'язку з новим штамом ковіду.

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