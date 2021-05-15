Вчені назвали новий побічний ефект після антіковідної вакцини, але страждають від нього тільки жінки

Американські експерти назвали новий побічний ефект після щеплення від коронавірусу, причому виробник вакцини не має значення.

За інформацією The Washington Post, нова побочка спостерігається тільки у жінок.

Так, згідно з дослідженням учених з університету Ілінойса Кейт Кленсі і Кетрін Лі, більше 700 опитаних жінок, які вакцинувались проти ковіда, поскаржилися на збій менструального циклу, а також хворобливі критичні дні.

Крім того, в цей період вони страждали від ломоти в тілі, чого не було раніше.

Медики кажуть, що дана побочки проявилася незалежно від виробника вакцини.

З чим пов'язана така реакція на жіночий організм, ще належить з'ясувати.

Нагадаємо, в МОЗ України розповіли про те, скільки українців зробили щеплення від коронавірусу і скільки людей зіткнулося з побічними ефектами.