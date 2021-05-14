Буде гірше: глава ВООЗ зробив прогноз щодо коронавірусу і назвав найнебезпечніші країни

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COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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18:50 Пт, 14 Травень 2021 Телеграф

Другий рік коронавірусної пандемії в світі стане ще більш смертоносним, ніж перший.

Про це сьогодні, 14 травня, заявив гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреесус.

На його думку, 2021 рік принесе ще більше летальних випадків в світі. Хоча і в минулому цифра була шокуючою: COVID-19 вже забрав життя понад 3,3 млн осіб.

Побоювання викликає ситуація в усьому світі без винятку, хоча, за словами глави ВООЗ, критична картина зараз спостерігається в Індії, Непалі, В'єтнамі, Таїланді і Єгипті.

Вихід, вважають експерти, тільки один: вакцинація і профілактичні заходи.

Нагадаємо, вже 16 травня свої кордони для туристів відкриває Італія, що перша пішла в ізоляцію в Європі. Стало відомо, чи зможуть розраховувати на в'їзд українці.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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Пандемия, ВООЗ, Коронавірус, Смертність.
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