Франція оголосила про створення власної вакцини від коронавірусу: що відомо про препарат від Sanofi

У світі може з'явитися ще одна вакцина проти коронавірусу, на цей раз французького виробництва.

Як повідомила прес-служба французької фармацевтичної компанії Sanofi, вони спільно з британським партнером GSK завершили другий етап тестування своєї вакцини проти COVID-19.

Фармацевти кажуть, що навіть після одного їх щеплення у людини виробляється достатня кількість антитіл, щоб боротися з коронавірусом.

Так, проміжні результати другої фази показали від 95% до 100% вироблення антитіл у людей різного віку (в дослідженні брали участь 722 бажаючих від 18 до 95 років).

Основне дослідження в рамках третьої фази стартує найближчим часом і буде більш глобальним: 35 000 добровольців з широкого кола країн.

Якщо все пройде успішно, прищеплювати цією вакциною почнуть в кінці 2021 року.

Нагадаємо, американські експерти назвали новий побічний ефект після щеплення від коронавірусу, причому виробник вакцини не має значення.