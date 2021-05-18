Несподівано: вчені назвали нові симптоми індійського штаму COVID-19

Експерти, які вивчають новий - індійський - штам коронавірусу, заявили про новий симптом хвороби.

За інформацією The Sun, медики індійського міста Бангалор (штат Карнатака) заявили, що з недавніх пір дуже часто інфіковані коронавірусом пацієнти скаржаться на сильну сухість у роті і спрагу.

Також експерти закликали не ігнорувати такі симптоми, як подразнення і свербіж, а також біль у області ротової порожнини. Крім того, в роті у інфікованих можуть утворитися виразки.

У приклад індійські медики наводять 55-річного пацієнта, у якого була сильна сухість у роті. Він також скаржився на кон'юнктивіт і втому, хоча температури у нього не було.

Експерти закликають: якщо у вас раптово з'явилися сильна втома і спрага, потрібно здати тест на COVID-19. Адже людина може перехворіти без інших симптомів, але заразити інших.

Нагадаємо, в світі може з'явитися ще одна вакцина проти коронавірусу, на цей раз французького виробництва.