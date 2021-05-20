За допомогою золота: вчені винайшли новий тест, що визначає COVID-19 за секунду

Вчені Університету Флориди і Тайванського національного університету Чіаотунг повідомили про прорив у діагностиці коронавірусу. Частинки COVID-19 тепер можна виявити за 1 секунду.

Про це повідомляє Daily Mail.

Один з розробників сенсорного методу діагностики - докторант в області хімічної інженерії з Університету Флориди Мінгхан Сіан каже, що виявлення присутності вірусу вимагає збільшення кількості біомаркерів. І нова біосенсорна смужка по формі схожа на комерційно доступні тест-смужки на глюкозу, з невеликим мікрофлюідним каналом на кінці для введення тестової рідини.

Сіан також пояснює, що всередині каналу кілька електродів піддаються впливу рідини. Один з них покритий золотом, а антитіла до COVID прикріплюються до поверхні золота за допомогою хімічного методу.

Тест-смужки будуть одноразовими, а ось випробувальна плата буде використовуватися повторно.

Коли система вийде на ринок, поки невідомо, так як триває її тестування на точність. Однак, кажуть розробники, це буде світовий прорив у визначенні коронавірусу.

Нагадаємо, в Австралії розробили унікальні ліки проти коронавірусу, які, за словами вчених, вбивають 99% COVID-частинок в легенях.