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Вчені довели, що будь-яка доза алкоголю шкодить мозку

Вчені довели, що будь-яка доза алкоголю шкодить мозку
Оновлено 09:44 Сьогодні Телеграф

Давно відомо, що вживання алкоголю погано впливає на здоров'я людини. Думка про те, що можна пити помірно, спростовується недавніми дослідженнями, які стверджують, що безпечної норми алкоголю немає.

Більш докладно про проведене дослідження розповідається на сайті CNN в статті: Дослідження показало, що вживання алкоголю в будь-якій кількості викликає пошкодження мозкупереклад якої публікує "Телеграф".

Згідно з новим дослідженням, не існує такого поняття, як "безпечний" рівень вживання алкоголю, коли мова йде про погіршення здоров'я мозку, викликаного прийняттям спиртних напоїв.

У неекспериментальному дослідженні, яке ще не отримало свою рецензію, дослідники з Оксфордського університету вивчили взаємозв'язок між самооцінкою споживання алкоголю приблизно 25 тис осіб в Великобританії і скануванням їх мозку.

За словами Ані Топівала, старшого клінічного дослідника в Оксфорді, дослідники відзначили, що вживання алкоголю вплинуло на сіру речовину - області мозку, в яких "обробляється інформація".

"Чим більше люди пили, тим менше у них ставало сірої речовини", - повідомила Топівала.

"Обсяг мозку зменшується з віком і в значній мірі при деменції. Менший його обсяг також показує погіршення результатів при тестуванні пам'яті", - пояснює вона, - "Хоча алкоголь зробив лише невеликий внесок в це (0,8%), але його вплив перевершував інші "змінювані" фактори ризику". За її словами, змінювані фактори ризику - це "ті чинники, з якими ви можете щось робити, на відміну від старіння."

Тип алкоголю не має значення

Команда також досліджувала, як впливають певні режими вживання алкоголю, типи напоїв і інші стани здоров'я на здоров'я мозку.

Вони виявили, що не існує "безпечної" дози вживання алкоголю. Це означає, що вживання будь-якої кількісті алкоголю гірше, ніж відмова від його вживання. Вони також не знайшли доказів того, що тип напою - наприклад, вино, більш міцні спиртні напої або пиво - впливає на ступінь шкоди, що завдається мозку.

Однак, як додали дослідники, деякі особливості, такі як високий кров'яний тиск, ожиріння або схильність до пияцтва, можуть піддавати людей ще більшому ризику.

"Дуже багато людей п'ють "помірно" і думають, що це або нешкідливо, або навіть корисно", - повідомила Топівала CNN в своєму повідомленні електронною поштою.

"Оскільки ми ще маємо знайти "ліки" від нейродегенеративних захворювань, таких як деменція, але знання про фактори, які можуть запобігти пошкодженню мозку, важливе для загальної охорони здоров'я", - додала вона.

Немає безпечної межі вживання алкоголю

Ризики, пов'язані з вживанням алкоголю, відомі давно: попередні дослідження показали, що немає такої кількості спиртних напоїв, вина або пива, яке було б безпечним для вашого здоров'я в цілому.

Згідно з дослідженням, опублікованим в The Lancet в 2018 році, алкоголь був основним фактором ризику захворювань і передчасної смерті чоловіків і жінок у віці від 15 до 49 років у всьому світі в 2016 році. Тоді на нього припадала майже кожна десята смерть.

"Ми ще не можемо сказати напевно, чи існує "безпечний рівень" алкоголю у випадку захисту здоров'я мозку на даний момент, хоча протягом десятиліть було відомо, що зловживання спиртними напоями шкідливе для здоров'я цього органу", - заявила Седі Боніфас, керівник дослідження в британському Інституті вивчення алкоголю, - "Ми також не повинні забувати, що алкоголь впливає на всі частини тіла, і існує безліч ризиків для здоров'я".

Тоні Рао, запрошений клінічний науковий співробітник з психіатрії літніх людей в Королівському коледжі Лондона, заявив CNN, що, з огляду на великий розмір вибірки, малоймовірно, що результати дослідження могли з'явитися випадково.

Рао сказав, що дослідження демонструє попередні результати, які показали, що немає безпечного рівня споживання алкоголю з урахуванням його ролі в пошкодженні структури і функції людського мозку.

"Попередні дослідження показали, що тонкі зміни, які демонструють пошкодження мозку, можуть виявлятися так, що вони не відразу помітні при звичайному тестуванні інтелектуальної функції, і можуть прогресувати безконтрольно до тих пір, поки не з'являться більш значні зміни в пам'яті", - розповів він , - "Навіть при невеликих рівнях вживання алкоголю є докази того, що спиртні напої мають більш згубний вплив, ніж вважалося раніше. Дослідження в Оксфорді показало, що алкоголь більш шкідливий, ніж інші чинники ризику, такі, наприклад, як паління".

"А разом з високим кров'яним тиском і ожирінням алкоголь завдає мозку ще більшої шкоди, що в кінцевому підсумку підкреслює важливу роль дієти і здорового способу життя для підтримки здоров'я мозку і всього організму в цілому", - додав учений.

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Дмитро Симоненко
Автор: Дмитро Симоненко
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Алкоголь, Здоровья, Оксфордский университет, Мозок, медичні дослідження.
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