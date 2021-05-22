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Субота, 22.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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"Важкі форми зникнуть": вчені розповіли, через скільки років ослабне коронавірус

"Важкі форми зникнуть": вчені розповіли, через скільки років ослабне коронавірус
02:30 Сьогодні Телеграф

Міжнародна група дослідників з університету Юти в США створила математичну модель з урахуванням динаміки зростання імунітету людей до коронавірусної інфекції. З її допомогою вчені назвали терміни, коли SARS-CoV-2 ослабне і стане сезонним захворюванням.

Про це пише Medical Xpress.

Дослідження свідчить, що ослаблення коронавірусу можна очікувати не раніше 2030 року.

За словами керівника дослідницької групи університету Юти доктора Фреда Адлера, ще рік тому людство не стикалося з коронавірусом. Тепер же формується частковий імунітет через інфікування або вакцинацію.

"Важкі форми перебігу хвороби майже зникнуть протягом наступного десятиліття. Зрештою, єдиними людьми, які вперше піддадуться дії коронавірусу, будуть діти. Вони, за своєю природою, менш схильні до важких захворювань", - говорить Адлер.

Однак мова йде лише про існуючі мутації ковіду і оптимістичний прогноз можливий, якщо хвороба не знайде нові, більш складні форми.

Нагадаємо, вчені Університету Флориди і Тайванського національного університету Чіаотунг повідомили про прорив у діагностиці коронавірусу. Частинки COVID-19 тепер можна виявити за 1 секунду.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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США, Дослідження, Вчені, Коронавірус.
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