Розвідка США дізналася, що коронавірус "вийшов" з лабораторії в Ухані: чому про це мовчали

На сайті The Wall Street Journal була опублікована стаття про те, що Білий Дім отримував дані розвідки про ймовірне походження коронавируса ще до початку його пандемії по всьому світу. Інформація, що міститься в цій статті, дала новий поштовх подальшим обговоренням про причини появи COVID-19.

Повний варіант згаданої статті публікується на сайті Foxbusiness під назвою: "Повідомлення розвідки про хворих співробітників лабораторії в Ухані "підливає масло у вогонь" в суперечках про походження COVID-19", переклад якої наводить "Телеграф".

Три дослідника з китайського Інституту вірусології в м. Ухань після досліджень в лабораторії в листопаді 2019 року звернулися за медичною допомогою. Про це повідомлялося раніше в звіті розвідки США, який не надавався розголосу. Цей звіт може сприяти зростаючим закликам до більш повного вивчення можливого витоку вірусу COVID-19 з лабораторії.

Деталі документа виходять за рамки інформаційного зведення Держдепартаменту, випущеного в останні дні правління Трампа. В ньому говорилося, що восени 2019 року відразу кілька співробітників лабораторії центру з вивчення коронавірусів і інших патогенів, захворіли і в них спостерігалися "симптоми, схожі як на COVID-19, так і на звичайні сезонні захворювання".

Розкриття інформації про кількість дослідників, час їх захворювань і відвідувань лікарів відбувається напередодні засідання керівного органу Всесвітньої організації охорони здоров'я, на якому, як очікується, буде обговорюватися наступний етап розслідування походження COVID-19 .

Нинішні і колишні офіційні особи, знайомі з розвідданими про дослідження, що проводяться в лабораторії, висловили різні думки щодо того, наскільки доказовою є отримана інформація. Один співробітник заявив, що дані були надані міжнародним партнером, і здавалися потенційно важливими, але все ж вони вимагають подальшого розслідування та додаткових фактів.

Інший співробітник заявив, що дані розвідки варті довіри. "Інформація, яку ми отримували з різних джерел, була чудової якості. Вона була дуже точною. Єдине, про що не говорилося, так це про точну причину захворювання", - заявив він.

Багато епідеміологів і вірусологів вважають, що SARS-CoV-2-вірус, що стоїть за пандемією, вперше почав циркулювати в центральному китайському місті Ухань приблизно в листопаді 2019 року, де, за словами Пекіна, першим підтвердженим випадку була людина, яка захворіла 8 грудня 2019 року.

Уханський інститут не поділився вихідними даними, журналами безпеки і лабораторними записами про свою велику роботу з коронавірусами у кажанів, яких багато хто вважає найбільш вірогідним джерелом захворювання.

Китай неодноразово заперечував звинувачення в тому, що вірус вийшов з однієї з його лабораторій. У неділю міністерство закордонних справ Китаю процитувало висновок групи під керівництвом ВООЗ після відвідування в лютому Уханського інституту вірусології (WIV) про те, що витік з лабораторії вкрай малоймовірний. "США продовжують роздумувати над теорією лабораторних витоків", - заявило міністерство закордонних справ у відповідь на запит The Wall Street Journal про коментарі, - "Чи дійсно вони стурбовані пошуком джерела або все ж таки намагаються відвернути увагу?"

Адміністрація Байдена відмовилася коментувати дані розвідки, але заявила, що всі технічно достовірні теорії походження пандемії мають бути досліджені ВООЗ і міжнародними експертами.

"У нас як і раніше є серйозні питання про перші дні пандемії Covid-19, в тому числі про походження вірусу в Китайській Народній Республіці", - заявила прес-секретар Ради національної безпеки США, - "Ми не збираємося робити заяви, які випереджають поточне розслідування ВООЗ джерела SARS-CoV-2. Ми завжди дотримуємося правил і ніколи не коментуємо питання розвідки".

Пекін також стверджував, що вірус міг виникнути за межами Китаю, в тому числі в лабораторії на військовій базі Форт-Детрік в Меріленді, і закликав ВООЗ розслідувати ранні спалахи Covid в інших країнах.

Більшість вчених говорять, що вони не бачили нічого, що підтверджує ідею про те, що вірус прийшов з військової лабораторії США, а Білий дім заявив, що немає вагомих причин для подібного розслідування.

Національна комісія охорони здоров'я Китаю і Уханський інститут вірусології не відповіли на запити про коментарі. Ши Чженлі, головний експерт з коронавірусів кажанів в цьому інституті, заперечує можливість того, що вірус витік з її лабораторій. Вона розповіла групі під керівництвом фахівців ВООЗ, яка прибула в Ухань на початку цього року, щоб дослідити походження вірусу, про те, що всі співробітники мають негативні результати тестування на антитіла до Covid-19. І плинності кадрів в цій команді немає.

Маріон Купманс, голландський вірусолог з цієї групи, розповіла NBC News в березні, що деякі співробітники інституту вірусології дійсно захворіли восени 2019 року, але вона пояснила це звичайним сезонним захворюванням.

"Іноді виникали хвороби, і це нормально. Нічого особливого не було", - сказала вона, - "Можливо, один або два рази. Це безумовно не щось незвичайне".