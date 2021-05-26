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Середа, 26.05.2021
COVID-19: КОРОНАВІРУС #БізнесТелеграф
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Лікар доступно пояснила, чому люди повторно заражаються коронавірусом

Лікар доступно пояснила, чому люди повторно заражаються коронавірусом
Оновлено 16:45 Сьогодні Телеграф

Вчені сурмлять про те, що пандемія коронавірусу завершиться лише тоді, коли в світі сформується колективний імунітет. Однак як цьому статися, якщо є відомі випадки інфікування двічі, а то і тричі? Відповіла на питання головний спеціаліст українського МОЗ з епідеміології, доктор медичних наук, епідеміолог Наталя Виноград.

Про це передає "Апостроф".

Експерт нагадує, що є певна частка людей з прихованими проблемами організму, які раніше не виявлялися.

"Це генетика і нездатність формувати адекватну імунну відповідь. Ми маємо справу з вірусом, від якого краще захищає клітинний імунітет, а не гуморальний. Хоча точніше буде сказати, що найкращий захист - в комплексі, - каже Наталя Виноград. - Але є люди зі спадковим або набутим імунодефіцитом. Однозначно, що там не буде адекватної імунної відповіді не тільки на ковід, але і на інші захворювання".

За її словами, повторне захворювання найчастіше проходить набагато легше першого, втім, є винятки. І багато що залежить також від того, скільки збудника вірусу отримала людина: при великій концентрації не встоїть навіть найсильніший імунітет.

Нагадаємо, вчені назвали терміни, коли SARS-CoV-2 ослабне і стане сезонним захворюванням.

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Олена Волкова
Автор: Олена Волкова
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МОЗ, Пандемия, Имунитет, Коронавірус.
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